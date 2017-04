O secretario xeral do Partido Popular de Galicia, Miguel Tellado, asegurou este xoves que a cidade de Pontevedra "merece algo máis que ser o último bastión dun nacionalismo que está en total retroceso en Galicia".

Miguel Tellado reúnese co PP de Pontevedra. | Fonte: Europa Press

Tellado acudiu á cidade do Lérez para manter unha reunión co grupo local do PP para "traballar coa mirada posta en maio de 2019" de face ás futuras eleccións municipais. "Ese afán tráenos hoxe a Pontevedra", afirmou.

O secretario xeral do PPdeG considera que esta é "unha praza complicada para o Partido Popular", pero engadiu que "non" renuncian "a nada e hoxe ten máis posibilidades que nunca de gobernar esta cidade".

Con todo Tellado evitou confirmar se o presidente local, Jacobo Moreira, será o candidato do seu partido, polo que se limitou a afirmar que "é o mellor portavoz que ten o Partido Popular en Pontevedra". "Eu que son de Ferrol non veño aquí a sinalar a ninguén", dixo, para engadir que é algo que lle corresponderá "aos afiliados".

Tellado cre que o PP ten agora "máis posibilidades" porque ve no alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores (BNG), "signos claros de esgotamento", á vez que destacou que "o fin de ciclo é algo evidente".

Así, Tellado lembrou que o alcalde de Pontevedra "necesitou que viñese Martiño Noriega a aprobarlle os orzamentos, a cambio dos votos do BNG para as Mareas en Compostela" e comentou que a semana pasada "fixo unha crise de goberno para retirarlle competencias ao concelleiro Luís Bará, que se foi ao Parlamento".

Segundo o secretario xeral do PPdeG, Fernández Lores amagou con retirarse pero "vendo as ansias do señor Bará quizais deu marcha atrás". Así mesmo, sinalou que a "principal prioridade" do deputado pontevedrés do BNG é "defender os intereses de Abel Caballero e Carmen Santos".

Neste sentido Tellado deulle un "consello" ao rexedor nacionalista dicíndolle "que ande con coidado porque o señor Bará foi a Santiago a coller carrerilla na loita sucesoria do BNG en Pontevedra".

FIDEL CASTRO

O número dous dos populares galegos tamén mostrou o seu desgusto ante a posibilidade de que Miguel Anxo Fernández Lores participe nunha homenaxe a Fidel Castro como rexedor do municipio, "unha cidade como Pontevedra non merece que o seu alcalde se converta nun defensor de ditadores".

CRÍTICAS A CARMELA SILVA

Tellado tamén censurou as formas coas que Carmela Silva se dirixiu á presidenta e portavoz popular do PP de Vigo, Elena Muñoz, porque cos seus termos "denigra a actividade política e demostra un estado de nerviosismo".

"Deberiamos desterrar o macarrismo da vida política", subliñou. "Estamos para respectarnos mutuamente e respectar aos que pensan distinto", abundou.

CORRUPCIÓN

Por outra banda, o secretario xeral do Partido Popular de Galicia, a preguntas dos xornalistas, referiuse a os recentes casos de corrupción dos que dixo "manchan a imaxe da política en xeral e a imaxe do noso partido".

"Se a alguén lle molesta que aparezan casos deste tipo é aos que militamos neste partido", asegurou Miguel Tellado. "Sentimos máis manchados", segundo sostivo, pola conduta de persoas que "aproveitaron a súa presenza no Partido Popular" e nun cargo público "para enriquecerse", algo que xulga como "despreciable".