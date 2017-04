O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, interpretou que os últimos datos da Enquisa de Poboación Activa (EPA) "confirman a tendencia de baixada do paro" en Galicia. Manifestouno tras a reunión semanal do seu Goberno, que ratificou o impulso a un novo programa de emprego xuvenil dotado con 90 millóns de euros e que permitirá "formar e contratar" a 10.000 menores de 30 anos.

Ou Titular Do Goberno Galego, Alberto Núñez Feijóo, Presidirá A Reunión Do Conse | Fonte: Europa Press

Así o manifestou na mesma xornada na que transcendeu que o paro subiu en Galicia en 12.900 persoas no primeiro trimestre do ano respecto ao trimestre anterior, un 6,33% máis, fronte ao 0,41% rexistrado pola media do conxunto estatal, e situou o total en 217.100 desempregados (cunha taxa do 17,36%).

Con todo, Feijóo puxo o foco na perspectiva interanual, que reflicte que o número de parados entre o sexo masculino diminúen en 2.700 persoas (un 2,4% menos) e hai 8.100 paradas menos (-7,1%). Así mesmo, nos últimos 12 meses o número de ocupados aumentou en 12.500 persoas, o que supón unha alza do 1,2% en termos relativos.

"Estamos a observar que a poboación ocupada en Galicia creceu nesta EPA, hai persoas que ou xa non se van ou que antes non se apuntaban ao paro e agora si", reflexionou o presidente, quen incidiu no "descenso" do desemprego no colectivo de mozos e subliñou que a Xunta traballará para "consolidar" a tendencia.

Para iso, deu os detalles do novo plan de emprego que xa anticipara a pasada xornada no pleno e ao que se destinarán 90 millóns de euros.

CONTRATO MENORES DE 30 ANOS

En concreto, a Consellería de Economía, Emprego e Industria busca, a través da iniciativa 'Contrato menores de 30 anos' identificar saídas laborais para os novos perfís profesionais e as novas demandas do mercado, así como contar con profesionais máis preparados en sectores que necesitan cualificación especializada.

Nesta experiencia piloto, os ámbitos de actuación serán a 'Industria 4.0' e o sector agroalimentario.

Ademais, o programa contribúe a "consolidar o emprego estable e de calidade, axudar ao tecido empresarial galego a gañar en competitividade ao dispor de traballadores máis axustados ás súas necesidades, e contribuír a fixar poboación xuvenil nos municipios galegos".

Neste sentido, na primeira fase do programa, que a Xunta financia cun orzamento de 20 millóns de euros, as empresas identificarán a formación que necesitan e a Xunta, que tamén consultará ao tecido produtivo e ao clúster, dará resposta a estas necesidades a través de programas formativos que se desenvolverán en centros públicos.

FASE DE CONTRATACIÓN

Nunha segunda fase, á que se destinarán 70 millóns, a Xunta seleccionará ás empresas que desexen participar neste programa para contratar por un mínimo dun ano, co apoio económico da Xunta, a persoas previamente formadas.

Para a selección das empresas, o Goberno fará unha convocatoria pública na que se primará a estabilidade laboral, contar cunha estratexia en materia de Responsabilidade Social Empresarial (RSE), certificacións neste ámbito ou plans de igualdade, así como a aquelas compañías con baixa sinistralidade laboral e as que contratasen con anterioridade a menores de 30 anos.

As firmas con esta acreditación deberán, ademais de contratar aos alumnos durante un ano, comprometerse a incorporar aos participantes no programa formativo que cumpra co perfil requirido.

Para favorecer a contratación, a Xunta achegará un bono de formación de 2.000 euros a cada menor de 30 anos contratado para que elixa a especialidade en que desexa seguir formándose dentro da empresa; e porá a disposición da compañía un bono de contratación de 5.000 euros por cada mozo contratado.

Preguntado acerca de se se esixirá ás empresas o pago dun salario mínimo, Feijóo replicou que non coñece en detalle "devandito límite", pero garantiu que a Xunta será "esixente" na selección das empresas.

PRÁCTICAS FORMATIVAS

Por outra banda, o Consello tamén deu luz verde ao acordo para a dotación económica da nova orde da convocatoria do programa de mobilidade transnacional xuvenil 'Galeuropa', cuxa publicación se prevé no prazo dun mes, cun orzamento que se incrementa este ano en máis de 140.000 euros, con respecto á edición do exercicio pasado, ata alcanzar un montante que supera os 2,1 millóns.

A través deste programa, mozos menores de 30 anos poderán completar a súa competencia académica e profesional en empresas e entidades de case unha trintena de países.

O desemprego entre os participantes nesta iniciativa baixou, segundo a Xunta, nun 67 por cento despois da experiencia, conforme un estudo da Universidade de Santiago de Compostela (USC).