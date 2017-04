Consello.- Feijóo destaca o inicio da ampliación do Arquitecto Marcide de Ferrol, que terá dous novos edificios

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunciou, tras a reunión semanal do seu Executivo, a posta en marcha da ampliación do Hospital público Arquitecto Marcide de Ferrol, coa adxudicación da redacción do plan director, que incrementará a capacidade para hospitalización.

Ou Titular Do Goberno Galego, Alberto Núñez Feijóo, Presidirá A Reunión Do Conse | Fonte: Europa Press

O estudo de arquitectura adxudicatario terá cinco meses para o desenvolvemento deste plan, co que o hospital público ferrolán ampliará a súa superficie nun 35 por cento, "adaptándose mellor" ás necesidades dos usuarios e dos profesionais.

Así, o hospital contará con dous novos edificios: un asistencial na zona este para hospitalización, urxencias, UCI e pediatría; e un novo edificio de apoio, na zona sur, para outras instalacións, labores de mantemento e administración.

Ademais do plan director, tamén se adxudicou a redacción do proxecto básico e de execución dos dous edificios, que recolle as achegas e suxestións dos profesionais e usuarios do Arquitecto Marcide.

Estas propostas terán especial impacto nas áreas de hospitalización, UCI, bloque cirúrxico, consultas externas, hospitais de día hemato-oncolóxico, unidade de diálese, radiodiagnosis, pediatría; e, especialmente, urxencias.

Feijóo incidiu en que, con esta ampliación, a Xunta pon de manifesto un dobre compromiso: o de que o "cento por cento dos galegos" teñan un centro sanitario novo ou reformado na súa área de saúde, e o compromiso coa veciños da área sanitaria.

18 CENTROS DE SAÚDE

Así mesmo, unha semana despois da reunión da Comisión Galega de Cooperación Local, o presidente ratificou que o Servizo Galego de Saúde (Sergas) asume os gastos de mantemento de 18 centros de saúde ao amparo do Pacto Local.

Os centros en cuestión son os da Laracha, Laxe, Présaras (Vilasantar), As Pontes, Mugardos, Folgoso do Courel, Meira, Xove, A Peroxa, Forcarei, Anafáns (Poio), Ribadumia, Mondariz, Chapela (Redondela), Boiro, Brión, Silleda e Touro.

A Xunta remarcou que a transferencia destes 18 centros ten un custo anual de case un millón de euros. Estes centros de saúde súmanse aos 49 cedidos xa á Comunidade no ámbito do Pacto Local.