PharmaMar ingresa un 8% máis e reduce as súas perdas ata os 2,5 millóns no primeiro trimestre

O grupo PharmaMar rexistrou unhas perdas de 2,5 millóns de euros no primeiro trimestre, fronte ao beneficio de -7,1 millóns no mesmo período do ano anterior, cuns ingresos de 45,5 millóns de euros, un 8% máis, segundo informou a compañía nun comunicado.

Durante o tres primeiros meses do ano, as vendas de Yondelis mantivéronse estables, mentres que as do sector de Química de Gran Consumo aumentaron un 10%.

Pola súa banda, os ingresos por 'royalties', licenzas e outros acordos alcanzaron os 3,8 millóns de euros, dos cales 2,2 millóns corresponden ao avance dos ensaios contemplados no acordo de licenza asinado con Chugai Pharma Mercadotecnia para lurbinectedina.

O beneficio de explotación (Ebitda) pasou a terreo positivo con 0,9 millóns de euros, fronte aos -3,9 millóns de euros do primeiro trimestre do ano anterior, grazas ao aumento dos ingresos e ao manexo máis eficiente dos custos de comercialización, segundo a compañía.

PharmaMar destacou a contribución a estes resultados da internacionalización da loxística de distribución de Yondelis e do descenso temporal nos gastos de I+D ao finalizar os ensaios pivotales en fase III que estaban activos no primeiro trimestre de 2016.