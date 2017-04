Galicia pecha febreiro cun superávit de 45 millóns, un 0,07% do PIB

O superávit de Galicia nos dous primeiros meses do ano sitúase en 45 millóns de euros, un 0,07% do produto interior bruto (PIB) da comunidade, segundo os datos que publica este xoves o Ministerio de Facenda e Función Pública.

Practicamente non varía con respecto á cifra que mantiña a comunidade galega hai un ano, que era do 0,08% do PIB, con 46 millóns de euros.

No conxunto do estado, con todo, o déficit consolidado do conxunto das administracións públicas, excluíndo as corporacións locais, situouse en 10.787 millóns de euros nos dous primeiros meses do ano, o 0,93% do PIB fronte ao 1,07% rexistrado no mesmo período de 2016.

Pola súa banda, o déficit do Estado no primeiro trimestre (neste caso o dato dispoñible é ata marzo) situouse en 5.659 millóns de euros, un 43,8% menos que no mesmo período dun ano antes, ata situarse no 0,49% do PIB, practicamente a metade que a porcentaxe que representaba no primeiro trimestre de 2016 (0,97% do PIB).

Se se exclúen os intereses devengados, que a finais de marzo foron de 6.310 millóns, inferiores nun 10,2% aos do ano anterior, o Estado obtén un superávit primario de 651 millóns fronte ao déficit primario de 3.046 millóns no mesmo período de 2016.

Este dato de déficit do Estado alcánzase despois de que os ingresos aumentasen no tres primeiros meses do ano un 1,6%, ata os 41.401 millóns de euros, e os gastos reducísense nun 7,4%, ata os 47.060 millóns

Desagregando o dato do déficit público ata febreiro por administracións, o déficit do Estado alcanzou os 11.234 millóns, o equivalente ao 0,97% do PIB, o que supón 0,22 puntos menos que en 2016.

Mentres, os organismos da Administración central rexistraron un déficit de 225 millóns, fronte ao superávit de 660 millóns de febreiro de 2016 pola diminución dos recursos derivada da caída do imposto sobre a produción e as importacións e das transferencias recibidas doutras administracións, que caeron un 39,5% e un 18,8%, respectivamente.

O DÉFICIT DOS CC.AA. BAIXA UN 12%

Os fondos da Seguridade Social rexistraron en cambio un superávit de 1.315 millóns, equivalente ao 0,11% do PIB, 0,02 puntos menos que no mesmo mes de 2016.

Do seu lado, as comunidades autónomas contaban cun déficit a finais de febreiro de 836 millóns de euros, un 12,1% menos que o mesmo mes dun ano antes, que coloca o saldo negativo no 0,07% do PIB, 0,02 puntos menos que a cifra rexistrada un ano antes.

O descenso do superávit é consecuencia da ausencia neste período de transferencias recibidas do Estado para financiar as prestacións por desemprego pola mellor evolución do mercado laboral, explica Facenda.

OS INGRESOS SOBEN UN 1,5%, A PESAR de SOCIEDADES

Así mesmo, o Estado rexistrou un déficit de 5.659 millóns no primeiro trimestre, o que equivale ao 0,49% do PIB, fronte ao 0,97% do mesmo período do ano pasado, debido ao descenso dos gastos nun 7,4% e ao repunte dos ingresos nun 3,2% en termos de contabilidade nacional.

En termos de caixa, os ingresos totais obtidos polo Estado eleváronse a 47.246 millóns, un 1,5% máis respecto ao ano pasado, mentres que os gastos reducíronse un 7,2% no primeiro trimestre, ata os 35.697 millóns.

Por impostos directos e cotizacións sociais, que se elevaron un 3,9%, ata os 17.372 millóns, a recadación do IRPF creceu un 2,2%, ata os 19.988 millóns, polo aumento da masa salarial e as pensións, mentres que o Imposto de Sociedades presentou unha recadación negativa de 3.933 millóns, un 2,8% menos, debido a que neste período os ingresos non son significativos mentres que as devolucións ascenden a 5.382 millóns, cifra superior nun 1,9% á do ano anterior.

Polo lado dos impostos indirectos, a recadación total por estes tributos alcanzou os 24.655 millóns de euros ata marzo, un 6,7% máis que en igual período de 2016.

A recadación neta do IVE ascende a 19.090 millóns, un 8,3% máis que no ano anterior, como resultado do aumento dos ingresos brutos nun 8%, con 23.192 millóns, e das devolucións nun 6,4% ata alcanzar unha cifra de 4,02 millóns.

Mentres, por Impostos Especiais o Estado ingresou no tres primeiros meses do ano 4.672 millóns, cun aumento do 0,8%, derivada da evolución dos gravames de alcol e bebidas derivadas (+19,7%), cervexa (+2,8%), tabaco (-8,8%), hidrocarburos (`3,7%), electricidade (+4,5%) e carbón (+16,3%).

Os GASTOS CAEN UN 7,2%.

Polo lado dos gastos, os pagos no capítulo de gastos de persoal, con 3.512 millóns, diminúen un 0,3% respecto ao primeiro trimestre de 2016. Os soldos e salarios, cun volume de 2.925 millóns, redúcense un 0,8%.

Do seu lado, os pagos no capítulo de gastos correntes en bens e servizos baixaron un 26,3% ata os 483 millóns, especialmente pola diminución dos gastos operativos das Forzas Armadas, cuxos pagos pasaron de 151 millóns a 55 millóns este ano.

As transferencias correntes, pola súa banda, foron de 21.988 millóns, uns 3,3% inferiores ás de 2016. Esta diminución débese á evolución das transferencias á Seguridade Social (-1,6%), comunidades autónomas (+4,7%) e corporacións locais (+0,4%).

Por último, os investimentos reais alcanzaron os 589 millóns, un 43,9% menos, pola caída en investimento civil (-39,3%) e en Defensa (-53,6%), en tanto que as transferencias de capital diminuíron un 35%, ata os 1.105 millóns.