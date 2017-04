A presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, cualificou de "preocupantes" os datos da Enquisa de Poboación Activa (EPA) do primeiro trimestre na provincia onde, a pesar de ter unha taxa de actividade medio punto por encima da media galega, a taxa de desemprego é a máis alta do catro provincias galegas, que se sitúa tamén por encima da media nacional e achegándose ao 19,63 por cento.

Carmela Silva. | Fonte: Europa Press

Segundo a EPA 85.500 persoas da provincia están en situación de desemprego, o que para a presidenta da Deputación é "unha mala noticia". "Poñamos todo da nosa parte para corrixir esta situación", demandou, e fixo un chamamento "a Rajoy e Feijóo, que teñen as competencias" para duplicar o esforzo para "reducir estas cifras e non caer na autocompracencia".

Para a presidenta da Deputación de Pontevedra a temporalidade da contratación, que se achega neste trimestre case o 26 por cento, e as altas cifras de desemprego feminino son algúns dos aspectos "máis inquietantes" que arroxa a EPA deste trimestre.

"VACACIÓNS CON TRABALLO"

A presidenta da Deputación de Pontevedra presentou este xoves o programa 'Vacacións con traballo' do Fondo Galego de Cooperación nun acto no que tamén estiveron presentes o presidente do Fondo, Juan Antonio González Pérez, a deputada de Cohesión Social e Mocidade, Digna Rivas, e a concelleira de Benestar do Concello de Pontevedra, Carmen Fouces.

A través desta iniciativa os funcionarios e traballadores da administración pública teñen a oportunidade de pasar as súas vacacións en Mozambique como técnicos especialistas intercambiando coñecementos, prestando o seu apoio en futuros proxectos de cooperación, dando respostas técnicas e promovendo un maior e mellor coñecemento da realidade deste país.

Carmela Silva animou a todos os traballadores da administración pública a participar nesta iniciativa e apelou ao "enorme valor" que estes poden achegar a este proxecto como especialistas nas súas diferentes áreas de traballo.