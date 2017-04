Expertos galegos analizan en Ourense a importancia das vacinas e da prevención

Expertos galegos participan en Ourense na segunda Vac Talk organizada pola compañía GSK na cidade das Burgas, con motivo da Semana Mundial da Vacinación, na que deron as claves para mellorar a práctica clínica diaria dos profesionais en materia de prevención e destacaron a importancia das vacinas.

"As vacinas son unha das mellores noticias para os profesionais, lograr unha boa cobertura vacunal dos nosos pacientes é un dos maiores servizos que podemos prestar á sociedade", expresou o doutor Manuel Sampedro, pediatra do Centro de Saúde A Carballeira (Ourense), durante a xornada.

As Vac Talks son unha actividade desenvolvida por GSK nada co obxectivo de "mellorar a comunicación" dos profesionais sanitarios cos seus pacientes.

Durante esta segunda Vac Talk, celebrada no marco da Semana Mundial da Vacinación, o doutor Sampedro explicou que é "fundamental" concienciar a todos os sectores da sociedade do gran beneficio que representa a inmunización mediante as vacinas. "Estas supoñen o maior avance da sanidade a nivel preventivo e a nivel mundial, xa que salvan diariamente miles de vidas", apostilou.

Baixo o seu punto de vista, "os responsables sanitarios deben investir os recursos económicos suficientes para alcanzar elevadas coberturas en todos os estratos sociais e países, para que a cobertura vacunal non separe aínda máis aos ricos dos pobres".

Esta Vac Talk contou ademais con expertos do sector como a doutora María Sande, especialista en Medicamento Preventivo do Complexo Hospitalario de Ourense, que centrou o seu relatorio na 'Vacinación en nenos con fraxilidade biolóxica'; e o doutor Juan Manuel Capelo, pediatra do Centro de Saúde A Valenzá (Ourense), quen falou de 'Vacinas: entre o individual e o colectivo'.