O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, asegurou este xoves que foi "un asesor do Celta" o que acudiu acompañando a representantes do Concello de Mos (Pontevedra) a un encontro con membros do departamento autonómico de Urbanístico.

"Viñeron acompañados dunha persoa contratada polo Celta para ver determinadas posibilidades para un estadio e unha cidade deportiva", indicou Feijóo, preguntado respecto diso, na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta, onde esgrimiu que, se acudisen alcaldes doutros municipios, a Xunta actuaría do mesmo xeito.

Preguntado acerca da posibilidade de recalificar solo rústico en Mos para dar lugar ao proxecto dunha posible cidade deportiva para o Celta, despois de que o seu presidente, Carlos Mouriño, manifestase a súa intención de abandonar Balaídos, Feijóo asegurou que non dispón de información "detallada" do contido da reunión.

Si recoñeceu que se analizaron "distintas opcións" dado o conflito entre o Concello de Vigo e o Celta, á vez que sinalou que hai "distintos mecanismos urbanísticos" que regulan as actuacións no ámbito de calquera municipio ante unha proposta deste tipo.