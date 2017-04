A plataforma 'Compostela nom se vende' reclamou ante o pleno municipal do Concello de Santiago a paralización do proceso de "recualificación" do hospital de Galeras, sen uso desde o ano 2003 e que recentemente foi adquirido polos inmobiliaria Asteriscos Real State.

Protesta ante o Concello de Santiago | Fonte: Europa Press

Para iso, o pleno da corporación municipal aprobou a finais do pasado mes de xaneiro -con votos a favor de todos os grupos a excepción do BNG, que se opuxo- a modificación da PXOM para cambiar os usos do edificio a petición da USC, propietaria por aquel entón do antigo hospital, para poder destinar parte da súa superficie a locais comerciais.

Este xoves, uns cincuentas persoas concentráronse ás portas da sede do concello, onde pediron ao goberno local e os grupos da oposición que paralicen o proceso e que este "edificio emblemático" da cidade sexa rehabilitado e destinado a actividades de "servizo público".

Ao comezo do pleno, a portavoz da plataforma, Elia Lago, tomou a palabra para pedir aos edís santiagueses que "repensen a súa posición", xa que a aprobación definitiva "terán que someterse dúas veces máis a voto" na cámara municipal.

Así, propuxo que o complexo, situado no barrio de Galeras, poida converterse en "unha residencia de maiores ou de estudantes", "un centro de día" ou se destine a crear "vivenda pública de aluguer".

Por tanto, a plataforma chamou aos edís a que "voten en conciencia" nos próximos plenos nos que se someta a debate a venda do hospital e digan "non" a un cambio de usos para "garantir" que o complexo albergue servizos públicos "que necesita esta cidade".