Infraestruturas asina un convenio para difundir as axudas da Xunta á rehabilitación en Galicia

A conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, asinou este xoves co vicepresidente da Asociación de Empresarios de Materiais para a Construción (Asemaco), Bernardo Comesaña, un convenio de colaboración para a divulgación das axudas en materia de rehabilitación de vivenda en Galicia.

O Goberno galego busca con esta actuación a potenciación das actuacións de rehabilitación, un sector que é o que máis postos de traballo xera por euro investido. O convenio estará vixente desde este xoves ata o 31 de decembro de 2017, podendo prorrogarse por un período igual ao da vixencia.

En 2017, cos programas de rehabilitación da Xunta, cubrirase case o dobre de familias que no pasado exercicio, é dicir, 6.300, xerando ademais un investimento inducido de 58 millóns de euros. Neste sentido, os programas recolleitos no Plan Rehavita xa permitiron que o ano pasado 3.644 familias beneficiásense das axudas e actuacións directas de rehabilitación, que contaron cun investimento do Goberno galego de 17,2 millóns de euros.

A Xunta aposta por este sector a través dunha estratexia global de rehabilitación que ten o seu "reflexo" nos Orzamentos de 2017, xa que case 40 millóns de euros "permitirán pór en marcha os novos programas e continuar coas liñas de axuda establecidas", indicou o Goberno galego.

Así, este ano xa están activadas as axudas para a mellora da eficiencia enerxética, unha nova liña de traballo cofinanciada con fondos FEDER e que permite aos concellos realizar actuacións en vivendas da súa propiedade con axudas da Xunta. No marco deste programa, desde o IGVS acometeranse actuacións directas de rehabilitación en materia de eficiencia enerxética en vivendas de promoción pública construídas por este organismo.

Por outra banda, a Xunta, no segundo semestre do ano, activará as axudas para que os concellos poidan rehabilitar as antigas vivendas de mestres co fin de recuperar o patrimonio construído en desuso, unha liña á que este ano se achegarán 400.000 euros.

Tamén está o programa Rehaluga, unha nova medida que prevé axudas para a rehabilitación de vivenda con destino a aluguer social e que nace para complementar e incentivar o Programa de Vivendas Baleiras.