O portavoz de En Marea, Luís Villares, asegurou que a moción de censura contra o Goberno que preside Mariano Rajoy é "unha necesidade democrática" ante a "indignación" dos cidadáns polos casos de corrupción.

Tras participar nun acto na Pobra do Caramiñal (A Coruña), Villares secundou deste xeito a proposta lanzada polo líder de Podemos, Pablo Iglesias, quen emprazou este xoves ao PSOE a unir forzas para derrubar a Rajoy, cunha moción de censura no Congreso dos Deputados.

Na súa visita á Pobra do Caramiñal, o portavoz de En Marea censurou que esta semana se coñecese como "dirixentes do PP falaban entre eles de quitar xuíces e fiscais que eran incómodos" para os casos de financiamento ilegal do PP.

Para Villares, estes feitos "non son simples anécdotas" senón que hai "unha armazón de cargos do PP" que, "valéndose das propias leis que eles reformaron para menoscabar a independencia xudicial" están "a aproveitar agora para encubrir as súas actividades delituosas".

"Isto pasa da anécdota, pasa do caso puntual", incidiu Villares, que considerou que se trata dunha "corrupción estrutural" ante a que é necesario a "moción de censura" para responder "o berro ético e político de rexeneración democrática".