O deputado de En Marea Manuel Lago lamenta que os últimos datos do desemprego coñecidos en Galicia son "moi preocupantes" e "demoledores", xa que "o paro creceu 16 veces máis en Galicia que no conxunto do Estado".

De tal forma, sinala que seis de cada dez empregos destruídos no último trimestre no Estado foron dun traballador ou traballadora galega.

A isto únese que aumentan os fogares con todos os seus membros en paro ata 74.000, nos que viven 150.000 persoas, mentres que hai 37.000 fogares que non teñen ningún ingreso laboral, nin salario nin pensión nin prestación por desemprego.

Na análise dos datos do paro desde a chegada de Alberto Núñez Feijóo a Galicia, Manuel Lago denuncia que en oito anos perdéronse 103.500 ocupados e hai 56.000 parados máis.

Por iso, Lago critica que a Xunta "ten que reaccionar ante estes datos enormemente negativos e darse conta de que esta suposta recuperación non se está trasladando ao mercado laboral". "Seguimos vivindo na precariedade laboral, pero sobre todo que Galicia ten os peores de todo o Estado", agrega.

Respecto diso, a deputada de En Marea Paula Quinteiro censura que o Goberno galego está "sen proxecto para acabar coa dramática situación do desemprego no rural".