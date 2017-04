O comité de Seguridade e Saúde de Navantia Ferrol critica a actitude da dirección no ámbito da prevención labor

O coordinador do comité de Seguridade e Saúde de Navantia Ferrol, integrado no comité de empresa, Andrés Bastida, denunciou a actitude da dirección da compañía naval pública "no ámbito da prevención laboral", ao estimar que "non se escoitan" as súas "reivindicacións".

"Sentimos un menosprezo ao non querer recoñecer o noso labor, nin tanto no III Convenio Colectivo nin tampouco no IV, tanto na forma como no número de integrantes deste comité, tras recoñecelo en decembro de 2006", manifestou.

Esas manifestacións realizounas ao termo dunha concentración que protagonizaron sobre medio centenar de operarios do estaleiro ferrolán, ante a porta principal, onde, ademais, deron lectura a un comunicado onde han denuncia da súa situación.

CARTEL MARCADOR

Bastida tamén se situou en contra do denominado "cartel marcador", situado na zona de entrada da factoría, e no que "se computan os días transcorridos sen accidentes laborais con baixa, pero que non mostra os datos reais". "Onde nós non temos acceso a estes datos e iso dános a entender que as cifras son malas e agora sabemos que neste cartel non computa a industria auxiliar", dixo.

Ademais, esixiu "a súa desaparición", tal e como "reclaman todos os centros de traballo", e denunciou o paradoxo que se deu no estaleiro de Fene, no que "anuncian 200 días sen accidentes laborais, xa que non contabilizan un falecido da industria auxiliar".

Tamén criticou Bastida que nunha carta enviada a todos os traballadores por parte da dirección de Navantia hai uns meses asegurábase que "en once anos baixouse a sinistralidade en case un 85%, onde se tomou como referencia os centros nos que menos traballadores existen, como son Puerto Real, Cádiz e Fene".

XORNADAS DE PREVENCIÓN

Como consecuencia da actual situación, o comité de Seguridade e Saúde do estaleiro ferrolán non participa nin apoia o II Xornadas de Prevención de Navantia Ría de Ferrol, que organiza a dirección.

"Mentres non se cambien determinadas condicións da empresa, coa dirección, e non co Departamento de Prevención, co que temos unha moi boa relación, onde non temos ningunha dúbida sobre eles, o traballo é cordial, pero o problema son as directrices que marca a dirección, que lles impide ter autonomía, reclamando tamén que sexan sempre traballadores de Navantia", abundou, os que se encarguen do devandito departamento e non empresas externas.