Un de cada cinco galegos realiza un consumo de alcol de risco

A sociedade científica Socidrogalcohol alerta de que a poboación adulta galega "bebe máis alcol do que cre" e, ademais, non ten conciencia de risco en torno ao consumo de alcol. Así, segundo un estudo uno de cada cinco cidadáns de Galicia realiza un consumo de alcol de risco.

Botellas de alcol nun bar

Como explica o doutor Gerardo Flórez, director da Unidade de Alcoholismo adscrita á Unidade de Condutas Adictivas do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) e membro da xunta directiva da sociedade científica Socidrogalcohol, "o alcol é o noso tóxico histórico por excelencia".

"Convivimos con el desde a nosa infancia, observamos o consumo nos adultos e asociámolo á vida adulta. A idea social máis xeneralizada é que os adultos beben alcol de forma controlada, e iso é o que debe conseguirse. Con todo, beber alcol de forma controlada implica non intoxicarse de forma rechamante, e desde logo non ten nada que ver co consumo de baixo risco que preconiza a Organización Mundial da Saúde", explicou.

Segundo o I estudo Lundbeck 'Percepción e Coñecemento do Alcoholismo en España', realizado por Madison, Market Research, un de cada cinco galegos de 18 a 65 anos (20,9%) realiza un consumo de alcol considerado de risco.

Case o 11% dos enquisados consome alcol catro ou máis veces á semana e o 12,4% afirma facelo de dous a tres veces semanais. A pesar destas cifras, o 68,7% dos bebedores galegos cualifica o seu consumo de alcol como baixo ou moi baixo e o 31,3% como moderado, segundo o estudo, que engade que ningún cre que o seu consumo de alcol sexa alto ou moi alto.

Ademais, o 40,1% dos galegos pensa que o alcol pode ter efectos beneficiosos para a saúde sempre que o consumo sexa moderado, mentres que o 61,7% da poboación galega que realiza un consumo de alcol de risco non se preocupou nunca pola cantidade de alcol que inxere.

O alcol produce a morte dun de cada sete homes e unha de cada trece mulleres en Europa -sendo responsable do 3,6% dos falecementos aquí, segundo reflicte o estudo- e relaciónase co risco de desenvolver máis de 200 enfermidades, segundo o último informe da OMS sobre a situación mundial do alcol e a saúde en 2014i.

O consumo abusivo de alcol entre a poboación xeral representa, segundo esta sociedade científica, un "importante reto" de saúde pública que "esixe a posta en marcha de medidas urxentes, tanto pola carga de enfermidade e sufrimento que produce como polos custos asociados que leva, así como por ser unha das primeiras causas prevenibles de morbilidade e mortalidade", segundo conclúe.