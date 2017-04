Consello.- Feijóo destaca que a Xunta reordena onde plantar eucaliptos e defende que non se cultiven en Ourense

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, defendeu, tras a manifestación contra a plantación de eucaliptos que tivo lugar na Praza do Obradoiro o pasado fin de semana, que o seu Executivo está a realizar un mapa territorial que determinará en que municipios poderase poboar con esta especie e en cales non.

"Estamos a reordenar, non se se os anteriores gobernos fixérono con tanta meticulosidade, pero polo que se ve, non", reflexionou o xefe do Executivo, quen esgrimiu que, ao seu entender, na provincia de Ourense non se deben plantar eucaliptos.

"Ourense debe ser unha provincia de frondosos", esgrimiu, antes de incidir en que a presenza do eucalipto neste territorio xa é "testemuñal".

Así, insistiu en que a Xunta está a realizar un mapa para definir onde se pode plantar e onde non. "Están os que queren plantar máis e os que queren menos e dinnos que debemos ser aínda máis ambiciosos nos límites; e nós estamos no medio", remarcou.

Por último, advertiu que tamén hai partidos que se opoñen á plantación de eucaliptos e acoden ás manifestacións, pero que despois, nos seus respectivos concellos, critican á Xunta por prohibir que se cultiven.