Os dous anteriores presidentes da confederación de empresarios de Galicia (CEG) pediron ao actual, Antón Arias, que dimita do seu posto nun contexto de "enorme" fractura entre norte e sur e unha falta de liquidez "total" que leva a falta de pagamento a provedores desde hai meses.

Segundo fontes consultadas por Europa Press, a demanda partiu do vigués José Manuel Fernández Alvariño (á fronte da CEG de 2013 a 2015) e a ela sumouse o ourensán Antonio Dieter Moure (líder da organización entre xaneiro e outubro de 2016), no transcurso da xunta directiva celebrada este xoves en Santiago.

Pola súa banda, Arias remitiuse ao seu compromiso inicial (cando tomou posesión do cargo en xaneiro deste ano) de deixar a presidencia cando solucione as dificultades económicas que afronta a institución e reforme os estatutos, para responder as reivindicacións de provincias e sectoriais.

Tanto á xunta directiva como ao comité executivo deste xoves acudiu o presidente da confederación de empresarios de Pontevedra, Jorge Cebreiros, pese ao anuncio de suspensión de participación nos órganos directivos da CEG como mostra de rexeitamento co devir da dirección.

"INTERESE" PARA PONTEVEDRA

En declaracións a Europa Press, Cebreiros explicou que si acudiu debido a que na orde do día do comité figuraban temas "de gran interese" para a provincia que representa, como son o cume ibérico e a negociación colectiva.

En concreto, Pontevedra criticou que non se aborden aspectos crave como mobilidade e territorio para o conclave e subliñou que a súa prioridade son os convenios de empresa e provinciais, sobre o segundo dos asuntos.

Para algunhas fontes consultadas, a asistencia de Pontevedra deixa en mal lugar a forma de actuar esta organización, xa que "cando lles interesa ben que veñen".

SITUACIÓN ECONÓMICA

Pero a situación económica centrou, unha vez máis, esta nova cita da CEG, debido á constatación dunha "falta total de liquidez e viabilidade", segundo fontes consultadas, e a falta de pagamento de facturas por un valor próximo aos 80.000 euros.

O panorama, para algún dos membros da patronal, é grave e pode abocar ao concurso de acredores --voluntario ou necesario-- "cando algún provedor se poña nervioso".

Cebreiros, respecto diso, expresou a súa preocupación polas posibles responsabilidades que se deriven da falta de pagamentos, que afectan a despachos de avogados e outros servizos. "A situación económica cada vez está a se degradar máis e a hipoteca estaba concedida pero non está asinada", advertiu.

Con todo, outras fontes consultadas reducen a magnitude da crise e aseguran que a hipoteca sobre a sede do Vilar, que achegará 1,2 millóns de euros de liquidez á confederación, prevese rubricar "nestes días, probablemente a semana que vén".

Dieter Moure, que, como previamente Alvariño, abandonou o cargo ante a perda de apoios internos, preguntou na xunta onde destinouse a partida que el deixou no seu día para o pago de facturas, pola súa posible utilización para o pago de indemnizacións a traballadores que, como o anterior secretario xeral, Fausto Santamarina (un histórico da asociación), foron despedidos ao chegar a nova presidencia.

SECRETARIO XERAL

Precisamente o cargo do secretario xeral segue xerando controversias, e o intento de ratificación este xoves de Jaime López (secretario xeral en Lugo e en funcións da CEG) foi rexeitado polos presentes xa que non constaba na orde do día.

O sector crítico coa dirección (Ourense e Pontevedra e algunhas sectoriais) oponse á figura de López e argumenta para iso incompatibilidades entre ambos os cargos (en Lugo e en Santiago).

Con todo, dá por feito que, de estar na orde do día, o máis probable é que existise unha maioría suficiente no órgano de goberno para ratificar o seu posto.

O MALESTAR CRECE

Así as cousas, o malestar entre ambos os bandos segue crecendo, entre outras cousas, xa que Cebreiros lamentou que Arias non se desculpase tras as acusacións de intento de derrocarlle para porse el á fronte.

Pola súa banda, Fernández Alvariño considera que quizá se equivocou no seu día cando se apartou da presidencia da confederación, aínda que agora é el o que encabeza esta demanda de "un acto de xenerosidade" a Antón Arias, co obxectivo de que se constitúa de novo a xestora.

Unha xestora que se fixo cargo da institución de outubro de 2016 a xaneiro deste ano, cando estaban convocadas as eleccións, cun pacto non escrito entre o catro provincias para buscar un aspirante de consenso.

No último momento, e ante a falta de acordo, A Coruña lanzou a candidatura de Arias, apoiado por Lugo, o que provocou o enfado de Ourense e Pontevedra, que se mantén, e cada vez máis vivo.

Entre tanto, o líder da confederación coruñesa, Antonio Fontenla, que capitaneou a CEG entre 2001 e 2013, sostén, segundo fontes consultadas, que a solicitude de dimisión nestes momentos é un disparate e cuestiona, precisamente, a lexitimidade de que sexa Alvariño quen a promova.