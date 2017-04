Sergas indemniza con 24.000 euros á familia dun vigués falecido tras ser dado de alta cun pneumotórax

O Sergas indemnizará en 24.000 euros á familia dun vigués de 57 anos de idade, trasplantado de pulmón, que faleceu por unha infección grave semanas debido ás complicacións que sufriu despois de ser dado de alta a pesar de padecer un pneumotórax (colapso no pulmón).

Segundo informou o avogado da familia, Cipriano Castreje, este paciente acudiu ao Hospital Meixoeiro de Vigo o 22 de xaneiro de 2014 cunha infección respiratoria grave e, a pesar da petición da familia, non foi trasladado ao hospita da Coruña (Chuac), onde se lle realizou un transplante de pulmón e coñecen o seu historial. Dez días máis tarde, é dado de alto no centro hospitalario vigués.

Tan só dous días despois do alta, a situación do paciente agrávase e a súa familia decide trasladalo ao Chuac, onde se descobre que ten pneumotórax e que lle deron o alta en Vigo sen curarse da infección respiratoria. Os médicos da Coruña envíano a casa con indicación de seguimento polo seu facultativo de cabeceira.

Con todo, o home empeora e volve ao Chuac, onde os médicos que lle atenden, segundo a súa familia, recoñecen a súa sorpresa porque fose dado de alta no seu estado. Novamente é sometido a estudo radiográfico e ingresa no hospital coruñés, onde ten que ser intervido de forma urxente o 28 de febreiro de 2014 para facerlle unha drenaxe.

Días despois, estando no hospital en proceso de recuperación, o paciente resulta afectado por unha infección que empeora a súa saúde ata límites irreversibles e provócalle un fallo multiorgánico que desemboca no seu falecemento, o 17 de marzo.

"MALA PRAXE"

A familia e o seu representante legal denunciaron os feitos e presentaron unha reclamación patrimonial ante o Sergas, que foi estimada parcialmente. Así, Sanidade resolveu indemnizar á familia en 24.000 euros, polo que entende que foi unha "perda de oportunidade terapéutica".

No entanto, os afectados anunciaron a súa intención de acudir aos xulgados por considerar que o tráxico desenlace dos feitos estivo relacionado cunha "mala praxe" dos equipos médicos do Meixoeiro e do Chuac.

"Houbo un erro de diagnóstico, erro no tratamento e un alta prematura do paciente en Vigo; houbo erro na Coruña, e cirurxía tardía. Nin o paciente nin a súa familia foron informados de nada diso", subliñou Castreje, quen engadiu que esta morte "era perfectamente evitable se se puxeron todos os medios do Sergas a disposición do paciente".

Segundo o letrado, que pertence á asociación El Defensor do Paciente, este vigués "non recibiu o tratamento adecuado" desde o principio e, co paso do tempo, a súa situación empeorou, de modo que "cando se lle practica a cirurxía é demasiado tarde" e todo empeora ao sufrir unha infección sendo un paciente inmunodeprimido.

"Non houbo perda de oportunidade, senón un claro déficit asistencial", abundou, e subliñou que, se se detectou e tratado a tempo o pneumotórax, non sería necesaria a cirurxía urxente, nin contraería a infección estando no hospital.