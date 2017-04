Consello.- O primeiro 'ecobarrio' galego, situado en Ourense, permitirá baixar un 30% o consumo de enerxía na Ponte

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, destacou este xoves que os 20.000 veciños da Ponte, en Ourense, contarán co primeiro 'ecobarrio' en Galicia, un proxecto "á vangarda" das enerxías renovables que permitirá, segundo cálculos do Executivo, reducir un 30 por cento o consumo de enerxía neste barrio.

Tras unha primeira avaliación do proxecto, despois de que a Comisión Europea mostrásese esta semana interesada e disposta a participar no seu financiamento, Feijóo subliñou que esta proposta buscará pór de manifesto o "enorme potencial xeotérmico" da cidade.

Ademais, suporá "unha oportunidade" para 20.000 veciños da Ponte e para 35 edificios públicos, entre os que se atopan centros de ensino e de saúde, un hospital de día e unha praza de abastos.

Entre outras medidas, esta iniciativa propón empregar sistemas de 'district heating' que proporcionen tanto calefacción como auga quente, mellorar as envolventes dos edificios, ou substituír os equipos actuais de iluminación exterior por sistemas máis eficientes.

O presidente salientou o "apoio" do comisario europeo Miguel Arias Cañete para crear un grupo de traballo no que tamén estean representantes do Banco Europeo de Investimentos (BEI) e do ICO, para poder fixar unha estratexia de financiamento.

Así mesmo, destacou a decisión de elaborar un convenio marco entre a Consellería de Economía, o Concello e entidades financeiras para profundar nas fórmulas de financiamento deste proxecto, tanto das actuacións a desenvolver nos edificios públicos como nas axudas aos edificios privados.