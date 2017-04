A gala do IV Premios Martín Códax da Música reivindicará o papel das mulleres no sector

A gala do IV Premios Martín Códax da Música, que terá lugar no Pazo da Cultura de Pontevedra o próximo 3 de maio, reivindicará o papel das mulleres no sector nun espectáculo dirixido pola compañía A Panadaría.

A gala presentouse este xoves nun acto no que participaron a concelleira de Cultura de Pontevedra, Carme Fouces, a presidenta de Músicos ao Vivo, Iria Pinheiro, a directora de Mercadotecnia das Adegas Martín Códax, María Garrido, e o director da Agadic, Jacobo Sutil, entre outros.

Areta Bolado, unha das integrantes da Panadaría, explicou que a gala desta cuarta edición está exposta desde unha "perspectiva de xénero" coa que pretenden reivindicar o papel das mulleres no sector musical e traballar por "un mundo no que se perda a visión da metade das persoas que o habitan".

Bolado avanzou que o espectáculo que preparan contará cunha banda basee composta integramente por mulleres que acompañarán as actuacións doutras compañeiras músicas, premiadas na anterior edición. Ademais, todos os gañadores da anterior edición estarán presentes nesta gala: actuando, entregando premios ou a través de versións paródicas das súas músicas ideadas e interpretadas pola Panadaría.

Tamén deu algunha pista sobre a sinopse, "unha historia na que un trío de cantantes que se fan chamar 'As Pataconas' e que son unha sorte de 'Supremes á galega', están a preparar unha cea que os gañadores van degustar despois da gala".