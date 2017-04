A Confederación Miño-Sil traballa na estabilización de noiros danados polas crecidas na zona termal de Ourense

A Confederación Hidrográfica do Miño-Sil (CHMS) traballa na reparación dos noiros situados na zona termal entre a Chavasqueira e O Tinteiro afectados polo intenso caudal circulante do Miño na primavera de 2016. As actuacións, que finalizarán o próximo 26 de maio, supoñen un investimento de case 25.000 euros.

A Confederación Miño-Sil traballa en Ourense | Fonte: Europa Press

Este xoves, o presidente do organismo, Francisco Marín, e o alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, acompañados dos concelleiros de Termalismo, Medio Ambiente e Participación Cidadá, supervisaron a marcha dos traballos.

As obras en execución consisten no acondicionamento dos noiros mediante técnicas de bioenxeñería, utilizando malla orgánica composta ao 50% por palla e coco, cosida en ambas as caras a unha rede de polipropileno biodegradable.

Previamente, estes noiros foron perfilados para dotalos dunha pendente uniforme e constante. Unha vez finalizados os traballos de colocación da malla orgánica procederase a realizar unha sementeira de herbáceas que axuden na estabilización e protección a longo prazo.

O CONCELLO PIDE COLABORACIÓN

Pola súa banda, o Concello de Ourense solicitou o apoio da administración hidráulica co ánimo de mellorar o estado da zona de face a que turistas e aldeáns poidan gozar da importante riqueza termal da cidade.

"A colaboración entre as distintas Administracións é básica á hora de optimizar os recursos dispoñibles e de dar ao cidadán un servizo público de calidade", concluíu Francisco Marín.