Nava Castro aposta pola colaboración público-privada para aproveitar o potencial do turismo en Galicia

A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, apostou pola coordinación do sector público e o privado para "aproveitar o gran potencial" do turismo na comunidade autónoma, onde xa representa máis dun 11 por cento do produto interior bruto.

Nava Castro, no encontro do clúster de turismo | Fonte: Europa Press

Así o resaltou este xoves en Ourense, durante a inauguración do III Atopo do Clúster de Turismo de Galicia, que reúne na cidade das Burgas a máis de 200 profesionais do sector baixo a lema 'Consolidando un destino turístico sustentable' e que conta co apoio de Turismo de Galicia e a Deputación ourensá.

Con motivo do acto inaugural, no Centro Cultural Marcos Valcárcel, Nava Castro destacou que o turismo se converteu en "un dos sectores produtivos máis activos" e con maior capacidade de desenvolvemento na economía galega.

Así, sinalou que representa o 11% do PIB galego e supón un 12 por cento dos empregos na comunidade autónoma.

A directora de Turismo incidiu no papel do Clúster de Turismo de Galicia no desenvolvemento do sector, ao converterse nunha "ferramenta indispensable" para mellorar o posicionamento da comunidade como destino turístico dunha forma "eficiente e competitiva".

"Coa súa constitución conseguimos aglutinar os intereses das múltiples asociacións e profesionais nunha única entidade, incrementando as opcións para apostar pola internacionalización e a apertura a novos mercados", sinalou.

A responsable de Turismo lembrou que a nova estratexia de turismo de Galicia establece como obxectivo para o ano 2020 incrementar nun 21 por cento o número de turistas que visitan a comunidade, ata alcanzar a cifra de seis millóns.

Outra das apostas para esa data é conseguir que máis do 33 por cento das visitas (dous millóns de persoas) procedan de fóra de España.

"PUNTO DE ENCONTRO"

O presidente do Clúster de Turismo de Galicia, Francisco González, reivindicou a celebración desta xornada como un "punto de encontro e reflexión anual" para o conxunto do sector turístico galego.

González agradeceu á Deputación de Ourense a súa colaboración na organización deste evento "por primeira vez" nunha provincia que "está a dar grandes pasos na mellora da competitividade e a internacionalización dos seus produtos turísticos", dixo.

Pola súa banda, o presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, destacou as "potencialidades e realidades" que ofrece a provincia de Ourense e que a converten en "un dos territorios máis característicos da oferta turística en Galicia".

Nesta liña sinalou valores como a natureza, a historia, gastronomía e a cultura que ofrece a provincia, pero reivindicou "aspectos tan singulares" como a riqueza termal, o entroido ou o turismo astronómico.