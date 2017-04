Ferido un axente forestal no Incio (Lugo) cando se dirixía a un incendio activo de máis de 20 hectáreas

Un axente forestal resultou ferido esta tarde no Incio (Lugo) tras sufrir un accidente co seu vehículo todoterreo nunha pista na zona de Monteagudo, segundo informa o 112.

Este accidente produciuse no marco dun operativo de extinción dun incendio forestal que supera as 20 hectáreas e atópase activo na parroquia de Trascastro, no Incio, segundo informa Medio Rural.

Segundo indicóuselle ao 112, o home dirixíase cara á Pobra do Brollón para participar nas tarefas de extinción cando tivo o accidente preto das 17,40 horas.

A vítima foi evacuada no helicóptero medicalizado con base en Ourense a un centro hospitalario. Foron avisados, entre outros, os bombeiros de Monforte, Urxencias Sanitarias, Protección Civil e Garda Civil de Tráfico.