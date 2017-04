Realia, inmobiliaria de Carlos Slim, refinancia 678 millóns de débeda que vencía este xoves

Realia acordou 'in extremis' cos seus bancos refinanciar os 678 millóns de euros de débeda vinculada ao seu negocio de patrimonio que vencía xusto este xoves, segundo informou a inmobiliaria controlada por Carlos Slim.

A compañía reduciu nun 14% este pasivo, dado que amortizou 96 millóns con recursos que a empresa tiña en caixa, segundo detallaron a Europa Press en fontes financeiras.

A débeda restante, un total de 582 millóns de euros, reestruturouse nun novo crédito sindicado a sete anos, asinado cun conxunto de sete bancos "en condicións competitivas de mercado".

As entidades que financian á compañía de Slim son CaixaBank, Santander, Bankia, Bank of China, Abanca e Natixis, segundo indicaron as mesmas fontes.

Con este acordo, o magnate mexicano dá un paso máis no saneamento que vén realizando en Realia desde que en 2015 tomou o control da compañía, co fin de garantir a súa viabilidade e reactivar o seu negocio.

O pasivo que agora refinancia supón o 64% da débeda total da compañía e é o vinculado á súa carteira patrimonial. O resto, a asociada ao negocio de promoción de vivendas, xa a reestruturou hai un ano, a comezos de 2016.

ACTIVOS

Realia conta cun portfolio de activos en renda de case medio millón de metros cadrados de superficie, composto fundamentalmente por edificios de oficinas e centros comerciais.

Entre estes activos sobresae unha das Torres Kio da Praza de Castela de Madrid e unha torre de oficinas de Barcelona, e os centros comerciais 'O Xardín de Serrano', na 'milla de ouro' da capital e o 'As Cancelas' de Santiago de Compostela.

Realia refinancia este negocio despois de que durante o pasado ano recortase nun 32% o seu endebedamento total, ata situalo nuns 900 millóns, grazas fundamentalmente ás inxeccións de capital realizadas por Slim.