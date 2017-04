Ence destaca que aumentou beneficios a pesar de que subiu o prezo que paga pola madeira

Ence destacou que aumentou beneficios a pesar de que subiu o prezo que paga pola madeira en dous euros por tonelada comprada en monte directamente.

Despois de que se coñecese o mércores que Ence Enerxía e Celulosa obtivo un beneficio neto de 13,7 millóns de euros no primeiro trimestre do ano, o que supón un incremento do 72,9%, a compañía subliña este xoves que estes maiores prezos que paga seguen as cláusulas de revisión ligadas á evolución de prezos de celulosa de contratos asinados con produtores.

Nun comunicado este xoves, Ence explica que as tarifas para a compra de madeira de eucalipto inclúen unha curmá vinculada á evolución do prezo internacional de celulosa.

Os investimentos de 93 millóns entre 2015 e 2016 nas súas fábricas de celulosa e a procura de mellora de eficiencia nos seus centros de operación fixeron que se reducisen os custos de transformación nun 10 por cento, o que permite o aumento do pago a traballadores.