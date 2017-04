Dous condutores de camión dan positivo en cannabis na A-52 na provincia de Ourense

A Garda Civil de Tráfico detectou nos últimos días a dous condutores de camión que deron positivo en cannabis na autovía A-52 ao seu paso pola provincia de Ourense.

Dous condutores dan positivo en cannabis | Fonte: Europa Press

Sobre as 18,50 horas deste mércores, unha patrulla do destacamento da Garda Civil de Tráfico de Verín, nas inmediacións do túnel da Canda (A Mezquita), detivo a marcha dun transporte especial sobre o que viaxaba un camión de gran tonelaxe 'dumper'.

A patrulla, en concreto, atopábase no punto quilométrico 113 da Autovía das Rías Baixas (Benavente-O Porriño) e realizaba un servizo de inspección do transporte por estrada.

Cando os axentes de tráfico indicáronlle ao seu condutor, R.C.A., de 28 anos e veciño de Basauri (Vizcaia), que lles abrise a porta porque ían acceder a cabina do camión para realizar un envorcado dos datos do tacógrafo, esta persoa, "cun ton de voz que denotaba certo nerviosismo", segundo a Benemérita, comezou a pór "unha serie de escusas" que fixeron supor aos axentes que "algo non ía ben".

"As sospeitas quedaron posteriormente confirmadas cando notaron que do habitáculo manaba un forte cheiro a marihuana", explica a Garda Civil.

Ao realizarlle a proba para a detección de drogas arroxou un resultado positivo en 'cannabis', e por tal motivo procedeuse á inmediata inmovilización do vehículo e a formulación do correspondente boletín de denuncia por conducir con presenza de drogas no organismo.

No caso de ser confirmado polo laboratorio, levará unha sanción de 1.000 euros e a detracción de 6 puntos do seu permiso de conducir.

SEGUNDO CASO

Ás 10,15 horas do pasado 12 de abril, no quilómetro 180 da mesma autovía, preto da saída de Trasmiras-Viladerrei, foi detectado un condutor dun tráiler, M.T.M.E., de 43 anos e veciño de Fuentespina (Burgos), cun positivo tamén en 'THC'.

"Estes dous casos non son algo excepcional, porque no ano 2015 foron sorprendidos catro camioneiros que arroxaron positivo no test de drogas, no 2016 foron 27 e no que levamos de 2017 van 5", advirte a Garda Civil.

"Sobre este colectivo de condutores profesionais de vehículos dedicados ao transporte de mercadorías existe unha especial preocupación polo aumento dos casos detectados mentres conducían, sendo conscientes de que aínda que son unha minoría, este lamentable asunto prexudica moito a imaxe do sector en xeral e do profesional ao volante en particular", engade.