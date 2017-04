O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, asegurou que a reforma integral do Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol "era unha materia pendente", polo que pediu "desculpas por non poder actuar con anterioridade".

Feijóo e Almuiña, no Arquitecto Marcide | Fonte: Europa Press

"Pero o certo é que non tiñamos dispoñibilidade orzaría para facelos todos á vez", dixo, en alusión ás reformas ou construción doutros centros hospitalarios en diversas cidades galegas.

"Desde hoxe, o contador está posto para saldar a débeda pendente con esta área sanitaria de Ferrol, cun plan director que contempla facer practicamente un hospital novo", destacou.

Ditas manifestacións realizounas o xefe do Executivo galego no salón de actos do Hospital Arquitecto Marcide, onde presentou o plan director que se encargará de reformar o centro asistencial que dá servizo a todo o norte da provincia da Coruña, en concreto a 20 municipios.

PROPOSTA

Alberto Núñez Feijóo destacou que a proposta do equipo redactor liderado polo arquitecto madrileño Joaquín López-Fando de Castro contempla "a construción de dous novos edificios e a remodelación do edificio actual".

"E finalizado o Arquitecto Marcide irémonos ao Hospital Naval, para ir tamén remodelando, onde xa trasladar algúns dos servizos, como anatomía patolóxica, que xa quedará consolidada nestas instalacións", engadiu.

Como prazo de actuación de todas as fases --catro--, marcouse cinco anos, tendo en conta "os problemas que leva o poder realizar obras sobre un hospital que está a funcionar, cun investimento de 80 millóns de euros".

En canto ao novo edificio de hospitalización, leste acollerá "as Unidades de Coidados Intesivos (UCI), as urxencias e pediatría", mentres que a segunda construción nova destinarase a "servizos centrais e parte dos servizos administrativos e outro non asistenciais".

MAIOR SUPERFICIE

O presidente da Xunta tamén cifrou nun "35% máis de superficie destinada a toda a área de Ferrol, con máis de 108.000 metros cadrados, que contemplan na súa primeira fase a demolición das zonas que se van a ocupar coa construción dun dos novos edificios".

Estimou que "o obxectivo é que as obras se poidan iniciar no segundo semestre do ano 2018, xa que de aquí a finais de ano hai que presentar os proxectos construtivos e no principio do ano terase que licitar a obra".

Núñez Feijóo resaltou que "este plan director vai ser o novo hospital para 200.000 persoas e para os próximos 30 anos" e que está previsto dispor de "un 22% máis de camas". A situación actual, "con habitacións na área de hospitalización sen aseo completo, non é razoable", incidiu.

ASISTENCIA

Na presentación deste documento estivo presente o conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, ademais do conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, e a gran maioría dos alcaldes de Ferrolterra, sen a presenza do rexedor de Ferrol, Jorge Suárez.

Tamén se deu cita o reitor da Universidade da Coruña (UDC), Julio Abalde, a dirección do hospital ferrolán e un gran número de facultativos e de representantes sindicais dos traballadores sanitarios.