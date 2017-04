Centos de persoas despiden en Poio ao tres tripulantes dos 'Novo Marcos' que naufragou na ría

Centos de veciños de Poio e da comarca de Pontevedra asistiron ao funeral conxunto polo tres tripulantes falecidos como consecuencia do afundimento do pesqueiro 'Novo Marcos', nas proximidades da illa de Tambo.

Na homilía, celebrada na igrexa de San Xoán de Poio, o arcebispo de Santiago, Julián Barrio, cualificou de "traxedia" este suceso e expresou a súa "admiración polo traballo da xente do mar" e o "valor" da súa "dignidade".

Ao multitudinario enterro por Jesús Ligero, Florentino Carballa e Francisco Castiñeiras acudiron numerosos traballadores do sector pesqueiro e marisqueiro, representantes das confrarías da ría de Pontevedra e da Federación Provincial de Confrarías, así como do ámbito sindical.

Entre as autoridades, destacou a presenza dos conselleiros de Pesca, Rosa Quintana, e de Presidencia, Alfonso Rueda, xunto co presidente de Portos de Galicia, José Juan Durán, así como o alcalde de Poio, Luciano Sobral.

Julián Barrio referiuse a as vítimas mortais deste accidente marítimo como "seres entrañables" que formaban parte da "convivencia" e a "proximidade" dos habitantes desta localidade, aos que tratou de transmitir "consolo" nestes momentos de "dor".

Ademais de invocar á Virxe da Carmen como patroa dos mariñeiros, o arcebispo de Santiago apelou á necesidade de que "os barcos conten cos recursos necesarios que alivien" os "esforzos" dos pescadores e axúdenlles " a superar as dificultades do traballo no mar, sempre exposto ao imprevisto".

CONFRARÍAS

Precisamente, o patrón maior de Bueu, José Manuel Rosas, lamentou que este sinistro "non vai ser o último", xa que os mariñeiros traballan nun "ambiente hostil que dá moi poucas oportunidades" en casos como o choque contra unha batea que produciu o fatídico accidente.

"Hai poucas posibilidades de sobrevivir, salváronse os que tiñan máis capacidade física", engadiu, en alusión a Carlos Carballo e Adrián Lixeiro, fillos de dous dos falecidos.

Tamén acudiu ás exequias fúnebres a patroa maior de Lourizán, Mari Carmen Vázquez, que expresou a súa comprensión pola "dor" que causaron estas perdas.

Para a dirixente deste depósito hai "moito que reflexionar" tras o ocorrido o día do accidente, cando mariscadores de Lourizán decidiron faenar mentres se desenvolvían os labores de rescate dos damnificados polo naufraxio, o que causou malestar entre os membros da confraría de San Telmo.

"Estamos na outra beira da ría, a xente quixo ir traballar, non ían de festa", explicou Mari Carmen Vázquez, pedindo "respectar" a todas as partes.

"Ás veces pódense tomar medidas erróneas, pero pasou, foi un accidente, e os mariscadores a pé non dispoñen de embarcacións", ha terciado a patroa maior, para quen "o máis penoso foi o que pasou na lonxa", cando mariscadores de Poio afirmaron que as capturas realizadas nos areais de Lourizán eran "marisco manchado de sangue".

En declaracións a Europa Press, tanto Mari Carmen Vázquez como José Manuel Rosas, que forman parte da directiva da Federación Provincial de Confrarías de Pontevedra, sinalaron que esta organización podería convocar proximamente unha reunión extraordinaria para abordar este accidente.

"Aos compañeiros custoulles a vida e isto vai supor unha medida máis de presión", apuntou Rosas, para esixir "controis e vixilancia".

O patrón maior de Bueu mostrouse crítico coa presenza de elementos nos barcos que, como as balsas, "pénsase que che vai a salvar a vida e non vale absolutamente para nada", argumentando que "segue habendo accidentes e a xente segue morrendo".

Como alternativa, José Manuel Rosas mostrouse partidario de substituílas por "un elemento flotante", aínda que foi escéptico sobre a aplicación desta medida porque "detrás de todo isto pode haber intereses económicos das compañías que as fabrican".

CONSELLEIROS

Pola súa banda, o conselleiro de Presidencia eludiu valorar o sinistro dos 'Novo Marcos' alegando que "se acaba de producir" e que "aínda se están solicitando datos". Nesta mesma liña, a súa homóloga de Pesca insistiu en que se trata de "momentos complicados" nos que hai que "respectar aos que viviron o accidente".

Rosa Quintana precisou que o afundimento deste pesqueiro motivará a convocatoria da comisión de seguridade para facer unha análise do accidente e elaborar propostas de mellora. A titular de Pesca, para quen este contratempo se podería producir "en calquera outra ría", equiparouno con "accidentes que ocorren en calquera traballo".

En canto á implicación da Consellería de Pesca na posta en marcha de medidas de prevención, Rosa Quintana referiuse a a sinalización dos polígonos de bateas demandada polo sector por mor deste suceso.

Aínda que se trata dun "tema complicado" con competencia autonómica, a conselleira explicou que "se está facendo un estudo" e xa se lle trasladou un borrador ao Ministerio de Fomento para que analice se se axusta á normativa.

En canto ao polígono de bateas contra o que se produciu a colisión dos Novo Marcos, Rosa Quintana sinalou que "leva moitos anos" nesa localización e "nunca pasou nada".