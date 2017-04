Estabilizado o incendio que queimou unhas 50 hectáreas en Rianxo (A Coruña)

O incendio forestal declarado o xoves no termo municipal de Rianxo (A Coruña) permanece estabilizado tras queimar unhas 50 hectáras de superficie, segundo informou a Consellería do Medio Rural.

Mentres, no municipio lucense do Incio rexístrase outro incendio forestal no que resultou ferido un traballador do servizo de extinción. Este lume, iniciado na parroquia de Trascastro, queimou máis de 50 hectáreas.

Tamén unhas 50 hectáreas leva queimadas o lume de Rianxo, localizado na parroquia de Isorna, que comezou ás 14,51 horas do xoves e que está estabilizado, segundo Medio Rural.