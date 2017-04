Morre un home tras sufrir un accidente co tractor que manexaba en Ortigueira (A Coruña)

Un home duns 68 anos de idade faleceu tras sufrir un accidente co tractor que manexaba no municipio de Ortigueira (A Coruña), segundo informou o 112 Galicia.

As mesmas fontes relataron que o corpo da vítima quedou atrapado debaixo da máquina, polo que tivo que ser excarcerado polos efectivos de emerxencia.

O sinistro rexistrouse nunha leira de Ladrido na tarde do xoves. Foi un particular o que alertou dos feitos ao 112 Galicia minutos despois das 19,00 horas.

O persoal do Centro de Atención ás Emerxencias informou a Urxencias Sanitarias de Galicia-061 e aos Bombeiros do Eume, que se desprazaron ao momento cun equipo de excarceración. Tamén se alertou ao GES de Ortigueira, á Policía Local e á Guardia Civil.

O 061, segundo sinalaron a Europa Press fontes sanitarias, enviou ao lugar unha ambulancia asistencial e un médico do Punto de Atención Continuada de Ortigueira que confirmou o falecemento no punto do home M.C.C., de 68 anos.