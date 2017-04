Rescatan a un home que caeu nun foso duns dous metros de profundidade en Redondela (Pontevedra)

Un home foi rescatado na noite do xoves despois de caer nun foso duns dous metros de profundidade no termo municipal de Redondela (Pontevedra).

Os feitos ocorreron na parroquia de Cesantes sobre as 21,15 horas do xoves e foi Urxencias Sanitarias de Galicia-061 quen alertou do sucedido ao 112.

Tras a alerta, o CAE 112 Galicia pasou aviso ao servizo de emerxencias de Redondela, aos Bombeiros de Vigo, aos Bombeiros do Porriño e á Policía Local.

O 061 enviou ao lugar unha ambulancia asistencial que levou ao rescatado, F.M.L., de 50 anos de idade, ao Hospital Álvaro Cunqueiro (HAC) de Vigo, segundo sinalaron a Europa Press fontes sanitarias.