Chega á gran pantalla 'Plan de fuga' con Luis Tosar e Javier Gutiérrez

A carteleira de cinema do último fin de semana de abril ofrecerá estreas para todos os gustos, desde superproducciones como a segunda entrega de 'Gardiáns da galaxia', a cinema español coa estrea dun novo thriller, 'Plan de fuga', con Luis Tosar e Javier Gutiérrez na repartición.

A lista de estreas inclúe o regreso de Warren Beatty á dirección en 'A excepción á regra' e a que xa está considerada como a película máis taquillera do cinema italiano 'Un italiano en Noruega'.

O singular heroe Peter Quill, tamén coñecido como Star-Lord, volve embarcarse nunha viaxe intergaláctico por todo o universo en 'Gardiáns da Galaxia Vol.2'. Acompañaralle o seu heteroxéneo equipo formado por Gamora, Drax o Destrutor, Rocket Racoon e Baby Groot, ademais doutras novas incorporacións como Barbantesas, Yondu Udonta e Nébula. Xuntos, agora que son unha recentemente fundada familia, os Gardiáns terán que loitar duro, á vez que tentarán desentrañar os misterios que rodean o pasado de Star-Lord.

James Gunn volve dirixir esta segunda entrega da cinta de Marvel Studios, cuxo repartición principal está integrado por Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper e Vin Diesel como a voz de Groot, ademais de Karen Gillan. A eles súmanse as novas incorporacións de Kurt Russell, Pom Klementieff, Elizabeth Debicki, Tommy Flanagan e Sylvester Stallone.

Iñaki Dorronsoro leva á gran pantalla 'Plan de fuga', unha película de roubos no corazón dun banco Suízo cunha cámara acoirazada inexpugnable no que un ladrón se alía a unha banda de delincuentes que se organiza para asaltala.Ladrón e policía se desafían nun reto obsesivo onde nada é o que parece. Na repartición, dous Premios Goya á mellor interpretación, Javier Gutiérrez e Luis Tosar xunto, xunto a Alain Hernández.

Warren Beatty dirixe e protagoniza 'A excepción á regra' na que Mabrey (Collins), unha compositora, devota baptista e raíña da beleza da súa pequena cidade, chega aos Ángeles para traballar para o infame Howard Hughes (Beatty). No aeroporto, coñece ao seu chofer, Frank Forbes (Ehrenreich), un metodista de profundas crenzas relixiosas, que está comprometido co seu amor do instituto. A súa atracción pon a proba as súas crenzas relixiosas, pero tamén que desafía regúlaa número 1 de Hughes: está prohibido que os seus empregados manteñan calquera tipo de relación coas actrices que traballan para el.

Ás pantallas chega tamén 'Unha historia de vinganza', que narra a historia do accidente real de avión que tivo lugar en Überlingen o 1 de xullo de 2002, no que morreron máis dun centenar de persoas tras o choque de dous avións, e os sucesos que tiveron lugar 478 días despois. Arnold Schwarzenegger interpretará a Roman, un pai que perdeu todo o que amaba no accidente, polo que dedicará todo o seu tempo a buscar ao responsable para tratar de facer xustiza.

CINEMA ITALIANO E BRITÁNICO

'Un italiano en Noruega' chega a España precedida do exito de despacho de billetes en Italia con máis de 10 millóns de espectadores. Unha comedia protagonizada por Checco, un funcionario de 38 anos que vive en casa dos seus pais cuxa plácida vida se ve interrompida polos recortes do Estado. Para el, un posto fixo é sacro e loitará por mantelo sen importar a que inhóspito recuncho do mundo quéirano enviar.

O cinema británico estrea esta semana 'Lady Macbeth', a cinta dirixida por William Oldroyd, galardoada co Premio Fipresci no Festival de Cinema de San Sebastián, o Premio da Crítica e unha mención especial no de Zúric. Na Inglaterra rural de 1865, Katherine vive angustiada por culpa do seu matrimonio cun home amargado ao que non quere e que lle dobra a idade, e da súa fría e desapiadada familia.

O cinema español tamén estará representado esta semana na carteleira por 'A man invisible', de David Macián, adaptación da novela de Isaac Rosa. Unha película de ton teatral que fala sobre o mundo do traballo e a súa precariedade a través da historia de once traballadores dunha nave industrial que desempeñan distintas tarefas.

A lista de estreas péchase con 'Baahubali 2: a conclusion", a película de acción india.