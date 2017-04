Os aloxados en establecementos rurais galegos caeron un 38% en marzo influídos pola Semana Santa

Os viaxeiros aloxados nos establecementos galegos de turismo rural diminuíron un 38,7% durante o mes de marzo en comparación co ano anterior, dada a influencia da Semana Santa.

Turismo Rural en Lleida | Fonte: Europa Press

Segundo os datos que publica este venres o Instituto Nacional de Estatística, pasaron por este tipo de establecementos 7.570 persoas durante o terceiro mes do ano, fronte ás 12.357 de marzo de 2016. Dáse a circunstancia de que o pasado ano a Semana Santa caeu precisamente en marzo, mentres que en 2017 inflúe nos datos de abril.

En canto ás pernoctacións, os establecementos rurais da Comunidade rexistraron 11.511, un 52,4% menos que hai un ano, cando foron 24.176. De feito, a estancia media pasou de 1,96 días en 2016 a 1,52 días en 2017 e a ocupación media foi do 7,8% das habitacións e do 6,6% das prazas.

DESPLÓMASE TAMÉN EN CÁMPINGS

A influencia da Semana Santa tamén se deixou ver nos datos rexistrados polos cámpings galegos, que tiveron un 68,9% menos de viaxeiros aloxados e un 81% menos de pernoctacións.

En concreto, este tipo de establecementos foron empregados por 646 viaxeiros en marzo, fronte aos 2.080 dun ano antes. En total, fixeron 1.055 pernoctacións, fronte ás 5.756 de marzo de 2016. A estancia media pasou de 2,77 a 1,63 días e a ocupación media foi do 5,8%.

En relación aos apartamentos turísticos, os viaxeiros aloxados caeron un 47%, ata os 4.428. As pernoctacións diminuíron na mesma liña, un 43%, ata as 14.852. A ocupación media foi do 12,38% das prazas e do 25,3% dos apartamentos.

Finalmente, un total de 250 persoas fixeron uso durante o mes de marzo dos albergues galegos, realizando 460 pernoctacións.

DATOS NACIONAIS

A nivel nacional, as pernoctacións realizadas en aloxamentos turísticos extrahoteleros (apartamentos, cámpings, aloxamentos de turismo rural e albergues) situouse en 6,6 millóns en marzo, o que supón un 15,8% menos con respecto ao mesmo mes de 2016.

En marzo, as pernoctacións de residentes diminuíron un 43,3% e as de non residentes creceron un 0,8%. A estancia media situouse en 5,2 pernoctacións por viaxeiro, segundo os datos provisionais.

Durante o primeiro trimestre, as pernoctacións descenderon un 3,8% respecto ao mesmo período do ano 2016.

As pernoctacións dos residentes alcanzaron os 1,67 millóns en marzo, cun total de 643.944 viaxeiros; mentres que as dos procedentes da Unión Europea (excluída España) alcanzaron os 4,22 millóns, con 534.193 viaxeiros. Do resto do mundo, rexistráronse 714.248 pernoctacións, con 105.791 viaxeiros.

POR TIPO DE ALOXAMENTO

Así, as pernoctacións nos apartamentos turísticos descenderon un 5,5% en marzo, cunha baixada de case o 30% das pernoctacións de residentes, mentres as de non residentes subiron un 1,1% neste tipo de estancia. A estancia media subiu un 1% respecto de marzo de 2016, con 6,4 pernoctacións de media por viaxeiro.

En marzo, ocupáronse o 35,2% das prazas ofertadas por apartamentos turísticos, un 7,7% menos que no mesmo mes do pasado ano. O grao de ocupación foi do 38,5% en fin de semana, un 9,4% menos.

En canto aos cámpings, descenderon un 33,8% en marzo, cunha caída de 61,1% de pernoctacións de residentes e un aumento do 1,2% das de non residentes.

Do seu lado, as pernoctacións nos aloxamentos de turismo rural descenderon un 34,8% en marzo, cun 39,5% menos de residentes e un descenso do 11,3% do non residentes. A ocupación foi do 11,2% das prazas, cun descenso do 35,2% respecto de marzo de 2016. O grao de ocupación en fin de semana foi do 26%, un 25,4% menos.

En canto aos albergues, caeron un 13,7% en marzo, cun 19,8% menos de residentes, mentres que as de non residentes subiron un 3,1%. Ocupáronse o 24,4% das prazas, un 8,6% menos, e o grao de ocupación en fin de semana alcanzou o 32,6%, cun descenso do 14,1%.