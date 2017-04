As vendas do comercio minorista soben un 3,5% en marzo en Galicia, por encima da media nacional

As vendas do comercio minorista subiron un 3,5% en marzo en Galicia respecto ao mesmo mes de 2016, segundo os datos que publica este venres o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Comercio comerciante polo miúdo | Fonte: Europa Press

O incremento en Galicia situouse por encima da media do conxunto do Estado, onde a facturación deste comercio aumentou un 2,6% o terceiro mes do ano.

De media do que vai de ano, este índice (o deflactado) acumula un aumento do 1,4% na comunidade galega. Sen deflactar, as vendas aumentaron un 7% en taxa anual e un 5,6% no que vai de ano.

En canto á ocupación do comercio minorista, experimentou un crecemento do 1,4% anual en Galicia tras repuntar un 0,4% en comparación con febreiro. De media do que vai de ano a taxa é tamén do 1,4%.

DATOS NACIONAIS

A nivel nacional, as vendas do comercio minorista aumentaron un 2,6% en marzo respecto ao mesmo mes de 2016, volvendo a terreo positivo despois de rexistrar en febreiro o seu maior descenso desde o verán de 2013.

Eliminados os efectos estacionales e de calendario, a facturación do comercio minorista creceu un 0,9% no terceiro mes do ano, medio punto máis que en febreiro.

Pola súa banda, o emprego no sector do comercio minorista aumentou un 1,7% en marzo respecto ao mesmo mes de 2016, unha décima menos que en febreiro. Con esta taxa, xa se encadean 35 meses consecutivos de ascensos.

En taxa mensual (marzo sobre febreiro), as vendas do comercio minorista aumentaron un 0,6%, a súa maior alza mensual desde xuño de 2016.