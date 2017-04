(AM) Controlados os incendios forestais de Rianxo, O Incio e Cotobade e estabilizado outro na Gudiña

Os incendios forestais declarados nos municipios de Rianxo (A Coruña), O Incio (Lugo) e Cotobade (Pontevedra) están controlado tras queimar unhas 70, 100 e 30 hectáreas, respectivamente, mentres que outro na Gudiña (Ourense) está estabilizado tras arrasar unhas 20 hectáreas.

O lume de Rianxo, localizado na parroquia de Isorna, que comezou ás 14,51 horas do xoves está controlado desde as 23,14 horas da mesma xornada tras afectar a unhas 70 hectáreas, segundo informou este venres a Consellería do Medio Rural.

Segundo as últimas estimacións achegadas por Medio Rural, a superficie afectada en Rianxo sitúase nunhas 70 hectáreas, das cales 37 son de arborado e 33 de raso. Na súa extinción participan 11 axentes, 15 brigadas, 11 motobombas, dúas pas, seis helicópteros e un avión.

Mentres, no municipio lucense do Incio está controlado desde as 9,19 horas deste venres outro incendio forestal no que resultou ferido un traballador do servizo de extinción o xoves. Este lume, iniciado ás 16,52 horas do xoves na parroquia de Trascastro, queimou unhas 100 hectáreas.

Tamén está controlado desde as 7,45 horas deste venres o lume que comezou ás 20,40 horas do xoves na parroquia de Borela no municipio de Cotobade.

As últimas estimacións sitúan a superficie afectada neste caso en 30 hectáreas, das cales a metade é monte raso e a outra, arboledo. Na súa extinción traballan seis axentes, 14 brigadas, seis motobombas, unha pa e un helicóptero.

ESTABILIZADO

Polo seu lado, ás 2,35 horas deste venres comezou outro lume na provincia de Ourense, na parroquia de Parada da Serra no municipio da Gudiña, que quedou estabilizado ás 6,14 horas deste venres.

As primeiras estimacións sitúan a superficie afectada nunhas 20 hectáreas. No lugar traballan catro axentes, cinco brigadas e cinco motobombas.