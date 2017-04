Deteñen en Vigo a un home por violencia de xénero e a unha muller por agresión tras pelexarse e golpearse mutuamente

Axentes da Policía Local de Vigo detiveron a unha parella por pelexarse e golpearse mutuamente; sendo o home, veciño da cidade de 50 anos, detido como presunto autor dun delito de violencia de xénero; e a muller, natural de Marrocos e veciña de Vigo de 45 anos, arrestada por agresión.

Segundo informou a Policía Local, sobre as 16,30 horas deste xoves un home solicitou a presenza policial en Travesía de Vigo porque estaba a ser agredido pola súa parella. No lugar, unha testemuña --que reside no domicilio coa parella-- confirmou que momentos antes vira unha agresión entre eles.

En concreto, explicou que cando a muller tentou entrar no domicilio a recoller as súas pertenzas, o home impedíalle o acceso, e, cando ela conseguiu entrar, empezaron unha forte discusión e o home empuxouna. A mesma testemuña manifestou que no pasado houbo outros episodios similares, nos que o home botaba a empuxóns á muller.

No piso, outras dúas persoas dixeron ver como a parella discutiu e golpeouse mutuamente, polo que os axentes procederon a deter a ambos. Ademais, cando a muller era asistida na PAC do Xeral, dixo aos facultativos que fora agredida sexualmente pola súa parella, polo que foi trasladada ao Hospital Álvaro Cunqueiro para realizarlle probas.