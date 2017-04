San José gaña un 7,6% máis no trimestre

Grupo San José rexistrou un beneficio neto de 2,4 millóns de euros no primeiro trimestre do ano, o que supón un incremento do 7,6% respecto ao exercicio anterior, segundo informou a compañía de construción, enerxía e concesións.

A cifra de negocio creceu un 10,3% entre os pasados meses de xaneiro e marzo, ata os 146,23 millóns de euros, dos que máis da metade (o 59%) procederon do exterior.

Por contra, o beneficio bruto de explotación (Ebitda) contraeuse un 36%, ata 6,6 millóns, afectado pola menor actividade do negocio de promoción inmobiliaria.

En concreto, esta división esborrallou un 75,8% os seus ingresos trimestrais, ata 1,98 millóns, ao concluír a entrega dunha promoción en Perú.

No entanto, o grupo asegura que esta actividade "irá recuperando progresivamente os seus niveis de facturación", grazas ao "importante" investimento en solo que realizou a finais de 2016.

Do seu lado, o negocio construtor elevou un 18,7% os seus ingresos e contabilizou 127,84 millóns ata marzo, cando a súa carteira de obras pendentes de executar presentaba un valor duns 1.033 millóns de euros.

Tamén creceu a actividade de enerxía, un 14,5%, de forma que xerou 2,98 millóns de euros, pero a de concesións e servizos caeu un 2,4%, e xerou 10,36 millóns.

No capítulo financeiro, ao peche do primeiro trimestre do ano, San José soportaba unha débeda financeira neta de 59,1 millóns de euros, o que arroxa unha destacada redución do 39,2% respecto da conclusión de 2016.