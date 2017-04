Multan ao Concello de Ponteareas con 5.000 euros por irregularidades nunha senda fluvial no río Tea

A Confederación Hidrográfica multou con 5.000 euros ao Concello de Ponteareas polas irregularidades detectadas no treito A Freixa-Padróns da senda no Tea tras a denuncia interporsta polo Grupo Ecoloxista ADENCO en xaneiro de 2016.

Desperfectos provocados polas enchentas no paso peonil do río Tea | Fonte: Adenco

Na resolución do expediente sancionador, a Confederación requírelle ao concello de Ponteareas que cumpra as condicións relativas á autorización nun prazo de 15 días, indicando que o incumprimento do ordenado derivaría en sancións coercitivas. A Confederación considera que existen dúas circunstancias agravantes da responsabilidade: por unha banda, a reiteración da conduta infractora e, por outra, o feito de que a actuación se localice dentro do espazo natural protexido LIC Río Tea. Nese senso, o propio concello de Ponteareas ten asumido por escrito perante a Confederación a responsabilidade da actuación para conseguir unha redución da sanción imposta.

Desde ADENCO consideran que este é "un novo exemplo de como malgastar e despilfarrar" os recursos económicos en tempos de crise e de como xerar impactos ambientais a partir da acción da administración pública. "Certamente, desde a creación da senda tense afectado aos hábitats prioritarios do espazo inserido na Rede Natura 2000 e ás especies de maior interese e esta situación vai continuar", critica nun comunicado. A senda do Tea, tal e como ten denunciado ADENCO en múltiples ocasións, está feita nas áreas inundables do curso fluvial, polo que, segundo a organización ecoloxista, "cada pouco tempo as enchentes reclamarán o terreo que pertence ao río".

Esta sanción súmase a outras previas no mesmo treito de senda, como a relativa á destrución de parte do Castro da Croa. No mesmo senso, existen outras denuncias sobre as actuacións nas sendas do Tea realizadas pola entidade ecoloxista e que se atopan na actualidade en proceso de investigación.

ADENCO anuncia que continuará defendendo e divulgando o patrimonio ambiental existente no río Tea e que denunciará calquera actuación agresiva co espazo protexido e esixirá as pertinentes responsabilidades.