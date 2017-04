O portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, considerou este venres que a proposta do BNG de abrir unha comisión de investigación sobre os contratos da Xunta con empresas do Grupo Villar Mir é "unha pura posición propagandística" por parte dos nacionalistas.

"Temos que ser extremadamente vixiantes sobre as cuestións de corrupción, pero ao mesmo tempo temos que evitar facer con isto un populismo fácil", respondeu aos xornalistas nos corredores da Cámara, non sen apuntar que el non manexa información que induza "sospeitas razoables" sobre eses contratos.

No entanto, si puxo o foco noutros "problemas" existentes na contratación pública da Xunta, por exemplo, en relación cos cursos de formación, un asunto que está a ser investigado pola Xustiza e que "interpela a varias persoas con responsabilidades" no Goberno galego.

Ademais, salientou o dirixente socialista, o PP é "un partido procesado por corrupción", un asunto do que se deriva a declaración xudicial do presidente do Goberno, Mariano Rajoy, como testemuña, e o feito de que "todos" os tesoureiros da formación conservadora "tiveron problemas legais por corrupción".

É máis, ante as palabras da deputada popular Cristina Romeu sobre que a corrupción está estendida por todas as forzas políticas, Leiceaga puntualizou que "a diferenza" reside en que calquera partido pode verse salpicado por algún caso mentres no PP a corrupción é "a súa forma de actuar". "No PP, o asunto é sistémico", sentenciou.