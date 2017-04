O turismo rural galego prevé unha ocupación do 48% na ponte de maio, segundo Toprural

Os aloxamentos rurais de aluguer íntegro en Galicia esperan unha ocupación media do 48 por cento de face á ponte con motivo do Primeiro de Maio, segundo os datos recolleitos polo buscador Toprural.

Esta cifra supón a cuarta máis baixa do Estado, por encima de Valencia (30%), Murcia (44%) e Andalucía (47%). A nivel estatal, a media de ocupación é do 62%.

Segundo Toprural, Navarra lidera o ranking de ocupación nestas datas co 88%. Completan o cinco primeiros postos do ranking de ocupación para esta ponte de maio o País Vasco cun 80% de ocupación; Cantabria, que alcanza o 79%; Aragón (73%) e Castela e León, co 72%.

No sexto e sétimo lugar, atópanse A Rioxa e Cataluña, co 70% e o 68% de ocupación respectivamente.

NAVARRA E SORIA LIDERAN O RANKING PROVINCIAL.

Se se analizan os datos de ocupación para a ponte de maio por provincias as que alcanzan o maior índice de ocupación son: Navarra provincia e Soria, co 88% e o 83% de ocupación respectivamente, seguidas de Burgos, tamén co 83%, Teruel (80%) e Zamora, co 79% dos seus aloxamentos rurais reservados neses días.

Fronte a estas, as provincias españolas co menor nivel de ocupación durante esta ponte son: Alicante (15% de ocupación), Sevilla (24%), Cádiz (29%), Granada (39%) e A Coruña (41%).

"Os resultados de ocupación, indican que o turismo rural continúa o ritmo de crecemento iniciado fai tres anos motivado principalmente pola mellora do clima de confianza dos consumidores e dos prezos competitivos das casas rurais. Esperemos que esta tendencia se manteña na época estival", afirmou o director de comunicación de Toprural, Joseba Cortázar.