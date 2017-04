O presidente de Portos de Galicia, Juan José Durán, atribuíu este venres os atrasos no dragado do porto de Espasante a que están en marcha outras 20 actuacións e "os medios son os que son".

"O que facemos é priorizar en función das actividades e os tamaños", explicou, non sen lembrar que os problemas de calado nesa dársena en Ortigueira (A Coruña) afectan a 16 embarcacións.

Díxollo en comisión parlamentaria á deputada do PSdeG Loli Toja, quen puxo sobre a mesa que "hai compañías aseguradoras que non cobren" aos barcos deste porto, onde "as aboias xa tocan a area".

É por iso que, como dixo, os barcos "vanse a outros portos", o que implica un custo "económico e social" para os mariñeiros; á vez que "afecta" o sector turístico, ao non poder atracar os barcos de recreo.

Ante esta exposición, Durán indicou que o departamento que dirixe "ten constancia" dos problemas de calado do porto de Espasante, algo "común" nas dársenas galegas, e que existen estudos previos sobre o seu dragado.

E, tras asegurar que lle interesa "tanto" este porto como calquera outro de Galicia, subliñou que neste os barcos afectados son 16 (nove pesqueiros e sete náuticos) mentres noutros a situación alcanza "a 500 ou 600 familias".