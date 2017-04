Controlado o incendio forestal da Gudiña (Ourense) tras queimar pouco menos de 20 hectáreas

A Consellería do Medio Rural dá por controlado o incendio forestal que afecta desde a madrugada deste venres ao municipio ourensán da Gudiña e que calcinou pouco menos de 20 hectáreas.

Segundo a información da Xunta, o lume comezou na madrugada do venres na parroquia de Parada dá Serra, no municipio da Gudiña, quedou estabilizado ás 6,14 horas e controlado sobre as 13,00 horas.

As estimacións sitúan a superficie afectada en pouco menos de 20 hectáreas, das que 0,64 son de monte arboledo e 18,77 de raso. No lugar traballan catro axentes, cinco brigadas e cinco motobombas.