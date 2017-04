Feridas dúas persoas nun accidente con dous vehículos implicados en Santiago de Compostela

Dúas persoas resultaron feridas nun accidente de tráfico no que se viron implicados dous vehículos na mañá deste venres en Santiago de Compostela.

As vítimas, que viaxaban cada unha nun turismo, tiveron que ser excarceradas polos Bombeiros de Santiago tras o sinistro rexistrado sobre as 10,40 horas na rúa do Tambre, segundo informou o 112 Galicia.

O servizo de emerxencias avisou, ademais da os bombeiros, a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, á Policía Local e a Protección Civil. Ademais, procedeuse á limpeza da estrada.

Ao lugar, segundo sinalaron a Europa Press fontes sanitarias, o 061 desprazou unha ambulancia medicalizada que levou ao Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) a unha muejr de 23 anos, A.D.B., mentres que outra asistencial trasladou ao home B.C.G., de 21 anos, ao Hospital A Rosaleda.