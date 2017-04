Ence defende o eucalipto como un seguro contra os incendios

Ence considera que o eucalipto xestionado responsablemente supón unha das medidas máis eficaces na loita contra os incendios. Así, aporta que das pouco máis de 5.100 hectáreas que resultaron queimadas no que levamos de 2017 en Galicia e Asturias, só unhas 100 son de eucalipto, é dicir, tan só un 2%, segundo se obtén de analizar os datos do Sistema de Información Europeo de Incendios Forestais (EFFIS) nas zonas con presenza de eucalipto.

Bosque de eucaliptos | Fonte: Europa Press

Ademais, Ence sostén que máis do 90% da superficie afectada está constituída por matogueiras sen xestión e outras zonas desarboladas, e só o 8,5% é superficie arborada.

Doutra banda, Ence refírese aos datos dos informes anuais presentados polo Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación e Medio Ambiente, que reflicten que no período 2000-2013 (último informe emitido) a incidencia media anual dos incendios afecta só ao 1% da superficie de eucalipto galega, incluíndo os devastadores incendios de 2006.

Por outra banda, o Informe da Confederación de Organizacións de Selvicultores de España (COSE) sobre os incendios en Galicia, de xaneiro de 2015, sinala que na zona norte de Galicia, onde se concentran as maiores superficies de eucalipto, os incendios son practicamente inexistentes.

Así mesmo, o informe destaca que os territorios forestais galegos máis afectados en superficie polos incendios son as grandes áreas de matogueira sen árbores. O abandono dos terreos e unha inadecuada prevención dos riscos son precisamente dous das principais causas de incendio no monte galego, onde preto do 70% dos incendios prodúcense en terreos desarborados.

Ence conclúe que as superficies de eucalipto xestionadas por propietarios forestais "constitúen unha alternativa fiable para combater o abandono e os incendios, xa que a rendibilidade que ofrece o seu cultivo estimula aos propietarios a adoptar medidas preventivas que impidan a desaparición do seu investimento".