Trasladan ao xulgado a tres detidos no operativo en Ourense por suposto fraude en cursos de formación

O tres persoas do cinco arrestadas que permanecían detidas no marco dun operativo da Policía Nacional sobre unha suposta fraude en cursos de formación en Ourense foron trasladadas ao xulgado para pasar a disposición xudicial.

Segundo confirmaron a Europa Press fontes próximas á investigación, sobre as 12,15 horas o tres persoas que permanecían detidas en comisaría foron levadas ao Xulgado de Instrución Número 1, que instrúe a causa.

O xefe de persoal da Deputación de Ourense e alcalde de Monterrei, José Luís Suárez, atópase entre os investigados por un suposto delito de suborno neste operativo con cinco detidos e dous investigados por fraude en cursos de formación.

Fontes próximas á investigación explicaron a Europa Press que a operación, baixo segredo de sumario, comezou hai un ano e saldouse con cinco persoas detidas e dúas investigadas, entre estas o alcalde de Monterrei.

As mesmas fontes apuntaron que do cinco detidos, dous xa quedaron en liberdade en sede policial o pasado 26 de abril, mentres que outro tres foron postos a disposición xudicial no Xulgado de Instrución Número 1 de Ourense.

No marco deste operativo investígase unha suposta fraude duns 500.000 euros en cursos de formación en relación á academia San Pablo de Ourense.