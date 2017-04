A coordinadora nacional de Esquerda Unida (EU), Yolanda Díaz, rexeitou responder directamente ás duras acusacións do veterano nacionalista Xosé Manuel Beiras (Anova), con quen encabezou no seu día o proxecto de unidade de esquerdas de Alternativa Galega de Esquerda (AGE) e quen, esta semana, afirmou que estaba deslexitimada para criticar decisións tomadas en En Marea e afeoulle traizoalo.

Díaz e outros dirixentes de EU na presentación da Asemblea | Fonte: Europa Press

"Estamos a presentar a Asemblea Nacional de EU e hoxe imos falar desta asemblea, de EU e dos documentos; e aquí quedámonos", remarcou Díaz, quen, ante a insistencia dos medios, engadiu que a polémica con Beiras "non ten interese". Previamente, sinalara que a pesar das tensións, En Marea está "viva" e ten por diante "un tempo hermosísimo" no que "vai estar" EU.

No Día Mundial da Seguridade e a Saúde no Traballo, tras alertar das "políticas nefastas" do PP no conxunto do Estado e de Feijóo en Galicia, que favorecen "un repunte en sinistralidade" laboral e que esixiu cambiar, Díaz esgrimiu que "á xente o que lle preocupa é que a xente morre no traballo e o paro".

"O resto somos pezas que cambiamos. Eu estou na vida real, vivo nunha comarca cun paro enorme. De aquí vou para un acto en Navantia e á xente preocúpalle o paro, non me preguntan por estas cousas", argumentou, antes de engadir que non contestaría a "máis preguntas" sobre as declaracións de Beiras.

DECISIÓNS "COLECTIVAS"

Ante unha reformulación da cuestión e preguntada acerca de se os avances na unidade da esquerda en Galicia, cun papel crave de EU, fosen posibles sen a colaboración de dirixentes como Beiras, respondeu que "foi unha grandeza" e "un tremendo acerto" que varias organizacións, "todas por igual", apostasen pola unidade.

"Estivemos sometidos a moitísimas cuestións, mesmo a críticas profundas e iso é a política. A política son propostas e ideas colectivas, nas que as persoas camiñamos, non temos ningunha importancia. E na nosa organización moito máis, porque só nos debemos ás decisións colectivas. E isto foi o que fixo EU (con referendos para a participación en AGE e En Marea) e así imos seguir, cando teñamos debates profundos en EU ímolos a resolver democraticamente", resolveu Díaz.

FUTURO DE EN MAREA

Previamente, Díaz, quen denunciou publicamente que a nova coordinadora de En Marea, con Luís Villares á fronte, deixase fose a "actores relevantes" no proceso de unidade popular, enmarcou na normalidade dos procesos políticos que haxa "multitude de crises, conflitos, contradicións e ata camiños tortuosos".

De feito, rememorou o paso dado para conformar AGE en 2012 e sinalou que ela mesma tivo que "loitar" na defensa dunha posición "firme" cando a organización federal de Esquerda Unida "non camiñaba no mesmo ritmo". "Ás veces hai atrancos e iso significa que estamos vivos", aseverou.

Así as cousas, subliñou que En Marea está "viva", conta con "distintas sensibilidades" e ten por diante "un tempo hermosísimo" no que "vai estar EU".