Investigan a un lucense por un delito de incitación ao odio ocorrido durante un partido de fútbol de segunda autonómica

A Garda Civil de Lugo, no marco da 'Operación Hated', tomou declaración como investigado a un veciño de Monforte de Lemos, de 55 anos de idade, ao que lle imputan un delito de incitación ao odio durante un partido de fútbol de segunda autonómica.

Os feitos ocorreron no campo de fútbol da Poste (Rubián) o pasado 3 de abril, nun partido de segunda división autonómica que enfrontaba ao Rubián e ao Sober.

Segundo informou o Instituto Armado, o árbitro do encontro, un mozo de orixe alxerina, viuse obrigado a entrevistarse co delegado de campo en varias ocasións porque un afeccionado "discutía continuamente as súas decisións con insultos e expresións racistas".

Finalmente, "observando que a actitude do autor dos feitos non cesaba, tomou a decisión de suspender o encontro no minuto 74", segundo indican as mesmas fontes, e solicitar a presenza da Garda Civil.

A Benemérita, que colabora coa Fiscalía Provincial de Lugo para a erradicación das condutas de odio e, segundo engade, "ten especial interese en perseguir toda vulneración das normas legais sobre discriminación", iniciou unha investigación respecto diso.

PENAS

Así, tomou declaracións a testemuñas do sucedido e "valorando a gravidade e o compoñente discriminatorio das expresións realizadas polo autor dos feitos", segundo destaca, tomou a decisión final de consideralo autor dun delito de incitación ao odio.

O delito de incitación ao odio, regulado no artigo 510 do Código Penal, pode carrexar penas de prisión dun a catro anos e multa de seis a doce meses, segundo indica a Garda Civil.