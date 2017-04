O BNG pedirá no Parlamento galego a apertura do Centro Galego de Desenvolvemento Integral de Santiago

O BNG reclamará no Parlamento galego a entrada en funcionamento do Centro Galego de Desenvolvemento Integral (Cegadi), situado no barrio santiagués de Salgueiriños, destinado á atención de persoas con discapacidade e que se atopa paralizado no "últimos cinco anos".

En comparecencia de prensa este venres, o portavoz municipal en Santiago do Bloque, Rubén Cela, anunciou que o grupo frontista na Cámara galega levará iniciativas ao Pazo do Hórreo para instar o Goberno autonómico a que fixe unha "folla de ruta" para a apertura do centro, ideado en 2007 e cuxo orzamento final ascende a máis de 13 millóns de euros.

O nacionalista comparou coa chegada do AVE a Galicia a "sucesión de anuncios incumpridos" por parte da Xunta para a entrada en funcionamento do Cegadi, o "último deles" sinalado para "o primeiro trimestre de 2017".

Con todo, Cela mostrouse escéptico a que se cumpra esta previsión "a dous meses" de chegar ao ecuador deste ano, polo que preguntarán no Parlamento galego se a Xunta "cumprirá co compromiso ou vai ser o enésimo incumprimento".

Así mesmo, o grupo frontista no Concello de Santiago tamén preguntará ao goberno local "que xestións" realizou para a apertura desta instalación "tremendamente importante" tanto para a cidade como para Galicia.

OPINIÓN DO ALCALDE

Preguntado por esta cuestión, o alcalde compostelán, Martiño Noriega, lamentou que "non se poña en valor" un centro como este, aínda que lembrou que "non é competencia" local senón da Xunta de Galicia.

Por iso, manifestou que a "intención" do consistorio é "desbloquear" a apertura o Cegadi, pero "ten que ser o Goberno galego quen marque os prazos".