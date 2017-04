A CIG fai un chamamento a mobilizarse o Primeiro de Maio para "recuperar" dereitos laborais e sociais, que, segundo denuncia a central nacionalista, foron "roubados coa escusa da crise".

Manifesto da CIG por este 1 de maio | Fonte: Europa Press

A manifestación central, á que acode o secretario xeral, Suso Seixo, será a que sae do cruzamento da Dobrada ás 12,00 horas, en Vigo.

Este venres, o secretario comarcal da CIG na Coruña, Xabier Filgueira, instou a sumarse ás mobilizacións convocadas na comarca coruñesa --a da Coruña desde a praza de Vigo, ás 12,00 horas, e en Cee cunha concentración ás 12,30 horas no Concello--, para reclamar a derrogación das últimas reformas.

Respecto diso, Filgueira sinalou que, no transcurso destes anos, asistiuse "ao peche de multitude de empresas referenciales na comarca e naquelas que continúan activas os seus traballadores viron modificadas as condicións laborais á baixa", recalcou pondo, entre outros exemplos dos efectos da reforma, o despedimento colectivo no téxtil Grupo Deus, de Ordes.

En toda Galicia, a organización conmemorará esta data coa convocatoria de 13 mobilizacións nas principais localidades galegas baixo a lema 'Recuperar os nosos dereitos, derrotar as reformas'.