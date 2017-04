O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, defendeu este venres, xunto aos reitores do tres universidades galegas, a viabilidade do plan de financiamento universitario.

O conselleiro de Educación e os reitores das universidades galegas | Fonte: Europa Press

De feito, en declaracións aos medios tras presentar unha estratexia para a mellora da calidade formativa do profesorado, Román Rodríguez fixo fincapé en que o plan de financiamento universitario foi aprobado "hai moi pouquiño tempo e de maneira unánime por todas as partes". No entanto, puntualizou que isto "non implica que non haxa posibilidade de facer algún tipo de retoque ou axuste".

"O que teremos que buscar para cuestións concretas son solucións concretas", subliñou o conselleiro do ramo, quen defendeu que isto sempre se debe facer "dentro dun marco xeral e estable" que posibilitou, remarcou, un incremento "importante" dos fondos para o mencionado plan de financiamento universitario. E é que sostén que este xerou "certeza e estabilidade" nas achegas públicas á Universidade.

"Máis aló de cousas concretas que poidan ir xurdindo, non afectan á estrutura nin á viabilidade do plan. Haberá que ir resolvendo, pero non facer unha emenda á totalidade nin moito menos", resolveu.

Pola súa banda, o reitor da Universidade de Vigo, Salustiano Mato, asegurou que cumprirán o plan de financiamento universitario para "optimizar aspectos" no que se refire a a distribución de fondos en determinados apartados, como pode ser, sinalou, o panel de indicadores.

PANEL DE INDICADORES

"Estamos comprometidos a facer unha mellora continua do panel de indicadores e, despois de dous anos, veremos a análise de impacto e, seguramente, convocarase a comisión de seguimento, que está exposta no plan e aí é onde se verá se as opinións que tiñamos cada un preconcibidas con respecto a isto cúmprense ou non se cumpren", relatou aos medios.

"Podemos facer unha mellora dos indicadores, que é onde están realmente as diferenzas de opinión. Cando se aprobou o panel de indicadores para a avaliación da parte variable do plan, xa o dixemos, non estabamos todos completamente de acordo", explicou Mato, quen, no entanto, argumentou que se chegou a ese consenso con "o compromiso de facelos evolucionar para unha mellora continua ou, por exemplo, integrar indicadores importantes, como a internalización ou a empregabilidade".

Así as cousas, considera "normal e natural" realizar a comisión de seguimento dentro de dous anos cando haxa datos dispoñibles para avaliar.

"EFICIENCIA" DO SUG

Pola súa banda, o reitor da Universidade da Coruña, Julio Abalde, defendeu que o único que pediu é analizar se os criterios que forman parte do plan, así como a estrutura, están a funcionar en consecuencia ao obxectivo do propio plan, é dicir, a "eficiencia" e a "sustentabilidade" de todo o Sistema Universitario Galego.

No entanto, do mesmo xeito que dixeron os seus compañeiros, indicou que o propio plan de financiamento universitario ten unha comisión de seguimento "encargada de valorar se se está cumprindo ou non". "Todo é susceptible de ser adaptado ou modificado, pero iso non supón, en absoluto, nin que cuestionemos o plan na súa totalidade nin na súa estrutura", subliñou Abalde, quen aposta, no entanto, por un seguimento anual do plan.

Trátase de avaliar como funciona e, en función diso, "aplicar medidas correctores". "Desde logo, a Universidade da Coruña non cuestiona en plan de financiamento, o que cremos é que hai que perfeccionalo e que o propio plan ten mecanismos", resolveu.

Tamén o reitor da Universidade de Santiago, Juan Viaño, considera que no plan "están a aplicarse os criterios aprobados de maneira unánime hai apenas dous anos", á vez que engadiu, do mesmo xeito que os seus compañeiros, que "cando hai diferenzas de criterios, hai unha comisión de seguimento para resolvelas".

MÁSTERES UNIVERSITARIOS

O conselleiro e o tres reitores tamén se manifestaron sobre a decisión do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte de permitir que as comunidades autónomas diminúan os prezos dos másteres non habilitantes, igualando as pinzas no seu parte inferior aos habilitantes --avogado ou profesor de Secundaria-- e aos graos universitarios.

A este respecto, o tres reitores manifestaron a súa satisfacción. De feito, Salustiano Mato sinalou que esta iniciativa nace da Conferencia de Reitores das Universidades Españolas (CRUE): "Non son todos os pasos que queremos dar, pero é un primeiro paso no camiño de eliminar barreiras económicas e sociais".

Pola súa banda, Rodríguez asegurou que a Xunta está "moi tranquila" neste ámbito porque Galicia é a autonomía, defendeu, coas taxas universitarias "máis baixas" do conxunto do Estado: "O Ministerio está a mirar cara a nós, e imos traballar nesta liña", resolveu.