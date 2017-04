O abandono temperán se sitúa no 13,9% no primeiro trimestre do ano en Galicia

O abandono temperán se situou no 13,9 por cento no primeiro trimestre de 2017 en Galicia, cultivando resultados idénticos ao último período do pasado exercicio, segundo os datos do Instituto Galego de Estatística (IGE) e da Consellería de Educación.

Así mesmo, o Ministerio de Educación publicou as cifras deste indicador leste mesmo venres, extraídos da Enquisa de Poboación Activa (EPA).

As táboas publicadas polo órgano estatal foron elaboradas con medias móbiles anuais segundo datos do INE, nas que o abandono escolar cedo se sitúa a nivel nacional no 18,5% e baixa case medio punto respecto ao trimestre anterior (18,98%).

Con respecto ao mesmo período de 2016, a media supón un descenso de 1,3 puntos. O abandono escolar cedo nas mulleres é inferior ao dos homes, que se sitúan no 14,8% e 22,1%, respectivamente. Segundo este método de cálculo, Galicia situaríase no 14,6%.

No que se refire a a evolución do abandono por comunidades Autónomas, as porcentaxes máis baixas atópanse no País Vasco (7,3%), Cantabria (8,6%) e Madrid (13,4%). Os máis altos son os de Baleares (27,0%) e Rexión de Murcia (26,5%).

No conxunto do último ano, considerando desde o primeiro trimestre de 2016, as melloras máis significativas corresponden ás cidades autónomas de Ceuta e Melilla conxuntamente (-6,0 puntos), A Rioxa (-5,6 puntos) e Canarias (-4,9 puntos).